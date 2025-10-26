26 Ekim 2025, Pazar
Bakan Fidan'dan Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Feyyad ile temas

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 26.10.2025 17:21
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad ile görüştü.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Feyyad ile Ankara'da bir araya geldi.

