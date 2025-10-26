26 Ekim 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 26.10.2025 13:27
ABONE OL
ABD’de üniversiteye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'de bulunan Lincoln Üniversitesi'nin kampüsüne bir silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Lincoln Üniversitesinin kampüsüne düzenlenen saldırıda 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lincoln Üniversitesinde mezunlar günü kutlamalarının yapıldığı binanın bahçesine silahlı saldırı düzenlendi.

Yerel saatle 21.30 civarında yapılan saldırı sonucunda 1 kişi öldü, 6 kişi ise yaralandı.

Bölge Yargıcı Christopher de Barrena-Sarobe, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, silahlı bir kişinin gözaltına alındığını ve yetkililerin birden fazla silahlı saldırgan olma ihtimalini araştırdığını söyledi.

Saldırıya dair henüz yeterli bilgiye sahip olmadıklarını belirten de Barrena-Sarobe, ancak şu aşamada bunun bir toplu silahlı saldırı olma ihtimalini dışlamadıklarını ifade etti.

Yaralıların durumu hakkında ise bilgi paylaşılmadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’de üniversiteye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var ABD’de üniversiteye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var ABD’de üniversiteye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör