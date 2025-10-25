Katil İsrail ordusu Gazze açıklarında Filistinli balıkçılara saldırdı

Gazze'deki Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliğine bağlı Balıkçılar Komitesi Sorumlusu Zekeriya Bekr, konuya dair açıklama yaptı.

İsrail donanmasının, iki teknede bulunan 10 balıkçıyı alıkoyduğunu, daha sonra 7'sini denize attığını, 3'ünü ise gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdüğünü dile getiren Bekr, donanmanın iki tekneyi ise ekipmanlarıyla birlikte imha ettiğini belirtti.

Bekr, ateşkes anlaşmasının 10 Ekim'de yürürlüğe girmesinden bu yana Gazze Şeridi'nde ailelerinin geçimini sağlamak için çalıştıkları sırada İsrail tarafından gözaltına alınan balıkçıların sayısının ise 7'ye yükseldiğini aktardı.