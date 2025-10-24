Ukrayna tren istasyonuna bombalı saldırı

Ukrayna'nın kuzeyinde bir tren istasyonunda bombalı saldırı gerçekleşti. Kimlik kontrolü sırasında elindeki patlayıcıyı infilak ettiren 23 yaşındaki saldırgan dahil 4 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı.

'ELİNDEKİ PATLAYICIYI ÇIKARDI'

Ulusal Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre olay, Devlet Sınır Muhafız Servisi görevlilerinin tren yolcularının belgelerini kontrol ettiği sırada gerçekleşti. Açıklamada, "Yolculardan biri platformda elindeki patlayıcıyı çıkardı ve cihaz infilak etti" denildi.

ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

AFP'nin aktardığına göre patlama anında büyük panik yaşandı. Yolcular kaçışırken, istasyon bir anda dumanla kaplandı. Olay yerinde görev yapan güvenlik ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparken bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yerel medyada yer alan haberlere göre saldırıda kullanılan patlayıcının el bombası olduğu belirtildi. Patlamada saldırganın da öldüğü, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu ifade edildi. Yetkililer, olayın ardından terör olasılığını da içeren çok yönlü bir soruşturma başlattı.