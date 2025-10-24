Almanya'da kanlı hesaplaşma! Daltonlar çetesi Hannover sokaklarında: 1 ölü 3 yaralı
Daltonlar adıyla bilinen suç örgütü üyeleri Almanya'da kanlı çatışmaya girdi. İddiaya göre bir dönem Daltonlar grubu üyesi olan "Dalton Keleş" lakaplı Orhan K.'nin akrabaları olduğu öne sürülen grup ile "Kürt Mehmet" lakaplı Mehmet Kaplankıran'ın adamları olduğu belirtilen grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 1 kişi öldürülürken 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Almanya'nın Hannover kentine sokakları kana bulayan olayın adresi Vahrenwalder Straße oldu. SABAH Gazetesi'nden Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre geçtiğimiz Çarşamba günü Niedersachsenring yakınlarındaki şehrin en işlek caddelerinde saat 18:25 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre "Kürt Mehmet" lakaplı Mehmet Kaplankıran'ın adamları olduğu öne sürülen Serdar Günay ve arkadaşları, bir dönem Daltonlar grubu ile ortak hareket eden "Dalton Keleş" lakaplı Orhan K.'nin yakınlarının işlettiği bir mekanda henüz belirlenemeyen bir nedenle taştırmaya başladı.
SOKAK KAN GÖLÜNE DÖNDÜ
İki grup arasında başlayan sözlü tartışma; kısa sürede büyüyerek metronun da geçtiği caddeye taştı.
Silahların çekildiği olayda ortalık biranda savaş alanına dönerken, çatışmada vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden bir çocuk babası Serdar Günay olay yerinde hayatını kaybetti. 3 kişi ise yaralandı.
Çatışmanın yaşandığı bölgeye kısa sürede çok sayıda ağır silahlı polisler sevk edilirken, çatışmaya yaşandığı caddeye çok yakın bir mesafede Ludwigstrasse'de başka bir yaralı daha tespit edildi. Soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
"YAŞANAN OLAYIN BİZLE İLGİSİ YOK"
Olayın ardından gözlerin çevrildiği işadamı Mehmet Kaplankıran ise çatışmayla ve yaşanan olayla ilgisinin olmadığını söyledi. Sabah'a açıklamalarda bulunan Kaplankıran, "Serdar'ın benimle fotoğrafı olması adamım olduğu anlamına gelmez.
Yüzlerce çalışanım var. Serdar ile bir kişi arasında bir tartışma çıkmış ve istenmeyen bu üzücü olay meydana gelmiş. Yaşanan bu olayın bizle ilgisi yoktur.
Ancak; Biz yıllardır bu topraklardayız. Esnafımızın, kardeşimizin ekmeğine göz dikenin de karşısındayız." dedi.
