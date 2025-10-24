Almanya’da kanlı hesaplaşma! Daltonlar çetesi Hannover sokaklarında: 1 ölü 3 yaralı

(fotoğraf - SABAH)

"YAŞANAN OLAYIN BİZLE İLGİSİ YOK"

Olayın ardından gözlerin çevrildiği işadamı Mehmet Kaplankıran ise çatışmayla ve yaşanan olayla ilgisinin olmadığını söyledi. Sabah'a açıklamalarda bulunan Kaplankıran, "Serdar'ın benimle fotoğrafı olması adamım olduğu anlamına gelmez.

Yüzlerce çalışanım var. Serdar ile bir kişi arasında bir tartışma çıkmış ve istenmeyen bu üzücü olay meydana gelmiş. Yaşanan bu olayın bizle ilgisi yoktur.

Ancak; Biz yıllardır bu topraklardayız. Esnafımızın, kardeşimizin ekmeğine göz dikenin de karşısındayız." dedi.