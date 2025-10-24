ABD Gazze’deki ateşkese uyumu doğrulamak için dron uçurmaya başladı

A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz'ın canlı yayınında açıkladığı bilgilere göre ABD ordusunun Hamas ile İsrail arasındaki ateşkese uyumu doğrulamak için Gazze üzerinde gözetleme dronu uçurmaya başladığını bildirdi.

The New York Times'ın (NYT) haberine göre yetkililer İsrail'in onayıyla yürütülen bu görevlerin güney İsrail'deki ABD tarafından işletilen yeni Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'ne destek amacıyla yürütüldüğünü ifade etti. ABD daha önce esirleri takip etmek için MQ-9 Reaper dronlarını kullanmış olsa da bu uçuşlar Washington'un Gazze'deki olayların bağımsız bir resmini elde etme çabasını simgeliyor.

Eski ABD İsrail Büyükelçisi Daniel Benjamin Shapiro, bu hareketi ABD izleme faaliyetlerinin çok müdahaleci bir versiyonu olarak nitelendirerek, "İsrail ve ABD arasında tam bir şeffaflık ve tam bir güven olsaydı buna gerek kalmazdı. Ancak ABD'nin herhangi bir yanlış anlama olasılığını ortadan kaldırmak istediği açık" dedi.