25 Ekim 2025, Cumartesi
ABD Gazze'deki ateşkese uyumu doğrulamak için dron uçurmaya başladı
ABD ordusu Hamas ile İsrail arasındaki ateşkese uyumu doğrulamak için Gazze üzerinde gözetleme dronu uçurmaya başladı. Amerikan basınında güdeme yansıyan olaya ilişkin bilgi veren A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, yapılan uçuşların ABD kamuoyunda Washington'un Gazze'deki olayların bağımsız bir resmini elde etme çabasını simgelediğini bildirdi.