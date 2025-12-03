"Yan baktın" kavgasında dehşet! Bacağına saplanan bıçakla karnını yardı

Bilicik'in merkeze bağlı İstiklal Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Yan bakma' sebebiyle iki şahıs arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların karıştığı olayda bacağına saplanan bıçağı çıkararak karşısındaki kişiyi karnından bıçaklayan şahıs, olay yerinden kaçarken yaralanan şahsın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bilecik'te "yan bakma" sebebiyle çıkan kavgada bir şahıs, bacağına saplanan bıçağı çıkartıp karşısındaki kişiyi karnından ağır yaraladı.

BACAĞINDAN ÇIKARIP KARNINA SAPLADI



Olay, merkez ilçe İstiklal Mahallesi Şehitler Parkı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşından küçük H.K.A. ve F.Y. arasında "yan bakma" sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda F.Y., H.K.A.'yı bacağından bıçakladı. H.K.A. ise bacağına saplanan bıçağı çıkartarak F.Y. isimli şahsı karnından yaraladı.

AĞIR YARALANDI



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği H.K.A. Bozüyük Devlet Hastanesi'ne, F.Y. ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. F.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

