Uluslararası Adalet Divanı'ndan Hamas kararı: İsrail iddialarını kanıtlayamadı
Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine saldırılar düzenlerken Uluslararası Adalet Divanı'ndan da açıklamalar geldi. İsrail’in Hamas iddialarını çürüten Uluslararası Adalet Divanı, "İsrail’in UNRWA’nın önemli bir kısmının Hamas’ın ya da diğer terör örgütlerinin parçası olduğuna dair iddialarını kanıtlayamadığı sonucuna varmıştır" ifadelerine yer verdi. Ayrıca Mahkeme, "İsrail, işgalci bir güç olarak, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarının hiçbir yerinde egemenliğe sahip olma veya egemenlik yetkilerini kullanma hakkına sahip değildir" dedi. Dünya mahkemesi, İsrail'in Kızılhaç gibi tarafsız insan hakları örgütlerine ve Gazze'deki üçüncü devlet yardım çalışmalarına izin vermesi gerektiğine hükmetti.
Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarına dair danışma görüşünü açıkladı.
UAD, Çarşamba günü İsrail'in Cenevre Sözleşmesi uyarınca, Gazze Şeridi'ne yeterli yardımın ulaşmasını sağlamak amacıyla Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve BM Filistinli Mülteciler Ajansı (UNRWA) dahil olmak üzere üçüncü ülkeler ve tarafsız insani yardım kuruluşları tarafından sağlanan yardım programlarını kabul etmek ve kolaylaştırmakla yükümlü olduğuna karar verdi.
Dünya mahkemesi, ayrıntılı görüşünde, işgalci güç olarak İsrail'in, yerel halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlama konusunda koşulsuz bir görevi olduğunu vurguladı.
Gazze nüfusunun Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin 59. maddesi anlamında "yetersiz" olarak beslendiği ve bu nedenle İsrail'in insani yardım operasyonlarına izin vermesi ve destek sağlaması gerektiği tespit edildi.
Mahkeme, 7 Ekim 2023 olaylarının ardından İsrail'in yardım girişini ciddi şekilde kısıtladığını ve 2 Mart'tan itibaren insani ve tıbbi malzemelerin teslimatını engellediğini, 19 Mayıs itibarıyla ise yalnızca sınırlı miktarda yardımın yeniden başlamasına izin verdiğini belirtti.
İSRAİL HAMAS İDDİASINI KANITLAYAMADI
Mahkeme, İsrail'in UNRWA çalışanlarının silahlı gruplarla bağlantılı olduğu yönündeki iddialarını reddederek, "İsrail, UNRWA çalışanlarının önemli bir kısmının Hamas veya kendi deyimiyle "diğer terör örgütlerinin" üyesi olduğu yönündeki iddialarını kanıtlamamıştır" dedi.
Ayrıca UNRWA'nın yardım dağıtımında milliyet, ırk, din veya siyasi görüş temelinde ayrımcılık yapıldığına dair bir kanıt bulunamadı.
Mahkeme, "İşgalci güç, işgal altındaki topraklarda tüm insani faaliyetlerin genel olarak askıya alınmasını haklı çıkarmak için hiçbir zaman güvenlik gerekçelerini ileri süremez" dedi ve İsrail'in yardımları kolaylaştırma yükümlülüğünün "koşulsuz" olduğunu yineledi.
İşgal hukukunun, düşmanlıkları düzenleyen uluslararası insancıl hukukla birlikte uygulandığını ve İsrail'in her iki yükümlülüğe de uyması gerektiğini yeniden teyit etti.
Mahkeme, görüşünün, ihlallerin sonuçlarını belirlemekten ziyade İsrail'in yasal yükümlülüklerini tespit etmeye odaklandığını belirtirken, İsrail'in işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlilerin insan haklarına saygı gösterme, koruma ve yerine getirme konusunda uluslararası hukuka bağlı kalmaya devam ettiğini vurguladı.
"İSRAİL FİLİSTİN TOPRAKLARINDA EGEMENLİK YETKİLERİNİ KULLANMA HAKKINA SAHİP DEĞİLDİR"
Mahkeme, "İsrail, işgalci bir güç olarak, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarının hiçbir yerinde egemenliğe sahip olma veya egemenlik yetkilerini kullanma hakkına sahip değildir" dedi.
Ayrıca İsrail'in sivil halkı aç bırakmayı bir savaş yöntemi olarak kullanmaması gerektiği vurgulandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sandığınız gibi değil! Bilim insanları cevapladı: Bulmaca çözmek gerçekten beyni genç tutmaya yeter mi?
- Unutkanlık kaderiniz değil: 40 yaşından sonra beyni gençleştiren o hobi!
- “İncinmişsin dedi” videosuyla tanınan Hasan Yılmaz kimdir, kaç yaşında öldü? İşte ölüm nedeni
- Sincap nerede saklanıyor? Bu zeka testinde gizli hayvanı yalnızca yüzde 5’i fark ediyor!
- Yeni araştırma kabızlık tedavisinde ezber bozdu! Günde 2 tane yemek yetiyor: Bağırsakları 4 haftada yeniliyor
- 2025-İSG BAŞVURU EKRANI: İSG başvuruları nasıl, nereden yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?
- Real Madrid-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı? Muhtemel 11’ler
- 33. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? POMEM başvuru şartları neler?
- 10 bin adım efsanesi çöküyor mu? Yeni araştırma her şeyi değiştirdi: İşte daha uzun bir yaşamın sırrı
- Pompa fiyatı değişti: Motorine gece yarısı indirim geldi! 22 Ekim akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
- Seçici yiyen çocuklara takviye şart mı? Takviyeler gerçekten faydalı mı, ebeveynler ne yapmalı?
- ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı FED faiz kararında beklenti ne yönde?