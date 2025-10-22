Uluslararası Adalet Divanı’ndan Hamas kararı: İsrail iddialarını kanıtlayamadı

(Foto: AA)

Mahkeme, "İşgalci güç, işgal altındaki topraklarda tüm insani faaliyetlerin genel olarak askıya alınmasını haklı çıkarmak için hiçbir zaman güvenlik gerekçelerini ileri süremez" dedi ve İsrail'in yardımları kolaylaştırma yükümlülüğünün "koşulsuz" olduğunu yineledi.

İşgal hukukunun, düşmanlıkları düzenleyen uluslararası insancıl hukukla birlikte uygulandığını ve İsrail'in her iki yükümlülüğe de uyması gerektiğini yeniden teyit etti.

Mahkeme, görüşünün, ihlallerin sonuçlarını belirlemekten ziyade İsrail'in yasal yükümlülüklerini tespit etmeye odaklandığını belirtirken, İsrail'in işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlilerin insan haklarına saygı gösterme, koruma ve yerine getirme konusunda uluslararası hukuka bağlı kalmaya devam ettiğini vurguladı.

(Foto: AA)

"İSRAİL FİLİSTİN TOPRAKLARINDA EGEMENLİK YETKİLERİNİ KULLANMA HAKKINA SAHİP DEĞİLDİR"

Mahkeme, "İsrail, işgalci bir güç olarak, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarının hiçbir yerinde egemenliğe sahip olma veya egemenlik yetkilerini kullanma hakkına sahip değildir" dedi.

Ayrıca İsrail'in sivil halkı aç bırakmayı bir savaş yöntemi olarak kullanmaması gerektiği vurgulandı.