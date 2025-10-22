22 Ekim 2025, Çarşamba
Trump-Putin zirve bilmecesine son nokta Rusya'dan: Hazırlıklar devam ediyor

Trump-Putin zirve bilmecesine son nokta Rusya'dan: Hazırlıklar devam ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.10.2025 12:17 Güncelleme: 22.10.2025 12:22
Trump-Putin zirve bilmecesine son nokta Rusya’dan: Hazırlıklar devam ediyor

Son dakika haberine göre Rusya,Vlaidimir Putin- Donald Trump zirvesi için hazırlıkların hâlâ sürdüğünü açıkladı.

Rusya, ABD Başkanı Donald Trump'ın zirvenin ertelendiğini açıklamasına rağmen, Vladimir Putin ile Trump arasında yapılması planlanan liderler zirvesi için hazırlıkların devam ettiğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, devlet ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, "Biz zirve için hazırlıkların sürdüğünü söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

