Trump-Putin zirve bilmecesine son nokta Rusya’dan: Hazırlıklar devam ediyor

Rusya, ABD Başkanı Donald Trump'ın zirvenin ertelendiğini açıklamasına rağmen, Vladimir Putin ile Trump arasında yapılması planlanan liderler zirvesi için hazırlıkların devam ettiğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, devlet ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, "Biz zirve için hazırlıkların sürdüğünü söylüyoruz." ifadelerini kullandı.