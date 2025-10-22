Almanya'da savaş alarmı: Rusya bize saldırabilir | Kriz rehberi hazırlandı
Ukrayna'da süren savaşın ardından Avrupa'da Rusya korkusu yaşanırken Almanya'da bir dizi tedbirler hayata geçiriliyor. Almanya, Rusya-Ukrayna çatışmalarının sona ermesinin ardından Moskova yönetiminin NATO ülkelerini hedef alacağı ve ilk olarak Almanya'ya saldıracağını vurgulanırken olası bir savaşa karşı ülkede "Kriz ve Afetlere Hazırlık" rehberi hazırlandı. Yer alan rehberde 3 ila 10 gün boyunca günlük acil durum malzemesi ve erzak bulundurması gerektiği belirtilirken, kılavuz "Savaşa hazır olmalıyız" ibaresi ülkede paniğe neden oldu. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, Manheim'dan Almanya'daki son gelişmeleri aktardı.
3 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı çıkmaza sürüklenirken NATO ülkelerinde de olası bir saldırı korkusu yaşanıyor. Almanya Afet Dairesi ülkesinde hazırlanan "Kriz ve Afetlere Hazırlık" raporunda Rusya'nın hedefinde olduklarını ve savaş hazırlığı yapılması kapılması kapsamında bir dizi önlemler içeren rehber yayımlandı. Afet Dairesi tarafından Alman halkına ülkedeki her hanenin tedbir amacıyla "3 ila 10 gün yetecek miktarda günlük acil durum malzemesi ve erzak bulundurması gerektiği" belirtildi.
"BİRKAÇ YIL İÇİNDE SAVAŞ ÇIKABİLİR"
Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesinin (BBK) son yayımladığı raporda, Almanya'nın dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olmasına rağmen, günlük rutinleri aksatan kriz veya afetlerin yaşanabileceği ifade edildi.
Raporda aşırı hava olayları, siber saldırılar, dezenformasyon ve sabotajların altyapıya, kamuoyuna ve toplumsal uyuma yönelik tehdit oluşturabileceği aktarılarak, savaş çıkma ihtimalinin bile birkaç yıl önce olduğu kadar imkansız görünmediği kaydedildi.
"3 İLA 10 GÜN YETECEK ERZAK VE ACİL DURUM MALZEMESİ HAZIRLAYIN"
Söz konusu "Kriz ve Afetlere Hazırlık" raporunda, ülkedeki her hanenin tedbir amacıyla 3 ila 10 gün yetecek miktarda günlük acil durum malzemesi ve erzak bulundurması gerektiği belirtildi.
BBK'nin çizimlerle de destekleyerek hazırladığı broşürde, kriz ve afet durumlarında yardım gelene kadar insanların kendilerine bakabilmeleri için evlerinde bulundurmaları gereken su, gıda, tıbbi bakım ve hijyen malzemeleri listelendi ve günlük yaşam kesintiye uğradığında yapılması gerekenler anlatıldı.
A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, Almanya'da yaşanan savaş paniğine yönelik son bilgileri aktardı.
"SAVAŞA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ UYARISINI ÇOK SIK DUYMAYA BAŞLADIK"
Rusya'yı en büyük tehdit olarak gören Almanya'da artık bir savaşa hazırlıklı olmalıyız şeklindeki uyarıları çok sık duymaya başladık. 2029 yılında Ukrayna'dan sonra artık Rusya NATO'ya saldıracak, hedefinde biz varız şeklinde. Hem Almanya Başbakanı Friedrich Merz hem Savunma Bakanı'ndan birçok kez bu yönde uyarılar geldi. Bunun için biliyorsunuz Almanya artık orduyu güçlendirmek için büyük devasa fonlar ayırdı. Yine zorunlu askerliğe geri dönüş bile tartışılır hale geldi. Bu konuda son uyarı Federal Afet Yardım Dairesi'nden geldi. Aslında savaşa hazırlıklı olmalıyız, savaş tehdidi var şeklindeki uyarılar yeni değil ama yeni olan şu: Bu, vatandaşları bir kriz anında hazırlıklı hale getirmek isteyen Federal Afet Yardım Dairesi'nin her yıl düzenli olarak hazırladığı bir rehber var, bir katalog var. Burada vatandaşlara olağanüstü durumlarda ne yapılması gerekiyor, en azından 10 günlük hayatta kalma becerisi, belirli yiyeceklerin stoklanması, kişi başı 20 litre su depolanması gibi bu tarz önemli bilgilerin yer aldığı rehber hazırlıyor.
"ALMAN HALKINI KORKU SARDI"
İlk defa bu rehberde 1990'dan 2025 yılına kadar hazırlanıyor bu, hiç savaş tehdidi girmemişti. Şimdi ilk kez ciddi bir savaş tehdidi var şeklinde bir ibare yer aldı. Bu rehberde yaklaşık 40 sayfalık bir rehber, işte vatandaşlara en az 10 gün yetecek kadar su, kişi başı 20 litre su, onun yanı sıra işte kilogramlarca gıda, yine elektrikten kibrite, gaz lambasına kadar neler lazım olacak bu olağanüstü durumlarda şeklinde vatandaşlara yol göstermeye çalışan bir rehber bu. Federal Afet Yardım Dairesi'nin başkanı da Ralph Thies yaptığı açıklamada "Dünyada birçok insanı endişelendiren bir dönemden geçiyoruz. Savaşa hazırlıklı olmalıyız" diyerek o da vatandaşların korkusunu iyice derinleştirdi." dedi.
