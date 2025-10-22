"İncinmişsin" videosuyla tanınan fenomen ölü bulundu
“Okumuş kadın, incinmişsin dedi” videosuyla tanınan 42 yaşındaki Konyalı fenomen “Hasan Abi”, Konya 6. Organize Sanayi Bölgesi’nde bir kamyon içinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri inceleme başlattı.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kişi kamyon içerisinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, 6. Organize Sanayi Bölgesi'nde park halindeki bir kamyonda hareketsiz halde bir kişinin olduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
CESET ÜNLÜ FENOMENE AİT ÇIKTI
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı kontrolde, cesedin Hasan Fehmi Kara'ya (42) ait olduğunu belirledi.
"OKUMUŞ KADIN, İNCİNMİŞSİN DEDİ"
Sosyal medyada "Hasan Abi" olarak da tanınan Kara'nın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Ünlü isim sosyal medyada "Okumuş kadın, incinmişsin dedi" videosuyla meşhur olmuştu.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla olay yerinde incelemelerde bulunuldu. İlk belirlemelere göre Yılmaz'ın vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadı. Yine de kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için cenazenin Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
DİYALİZ HASTASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Hasan Yılmaz bir süredir diyaliz tedavisi görüyordu. Kronik rahatsızlıkları nedeniyle zaman zaman hastaneye gittiği, ancak moralini yüksek tutmaya çalıştığı ifade edildi. Sosyal medyada birçok kullanıcı Yılmaz'ın sağlık sorunlarıyla mücadele ederken bile insanları güldürmeyi başardığını belirterek duygusal mesajlar paylaştı.
