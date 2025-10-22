"İncinmişsin" videosuyla tanınan fenomen ölü bulundu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kişi kamyon içerisinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, 6. Organize Sanayi Bölgesi'nde park halindeki bir kamyonda hareketsiz halde bir kişinin olduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

CESET ÜNLÜ FENOMENE AİT ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı kontrolde, cesedin Hasan Fehmi Kara'ya (42) ait olduğunu belirledi.

"OKUMUŞ KADIN, İNCİNMİŞSİN DEDİ"

Sosyal medyada "Hasan Abi" olarak da tanınan Kara'nın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Ünlü isim sosyal medyada "Okumuş kadın, incinmişsin dedi" videosuyla meşhur olmuştu.