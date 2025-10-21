Trump-Putin zirvesi olacak mı? ABD Başkanı: Henüz karar vermedim | Kremlin: Hazırlıklar sürüyor
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yakın gelecekte bir zirve yapılmasının beklenmediğini açıkladı. Trump yaptığı açıklamada Rusya lideri ile görüşmesine ilişkin "Putin ile görüşme konusunda henüz karar vermedim, boşa geçen bir görüşme istemiyorum. Henüz bir karar almadık" dedi. Kremlin Temsilcisi Kiril Dmitriev de sosyal medya hesabından kafa karıştıran bir açıklama yaptı. Dmitriev "Medya, yaklaşan Zirve'yi baltalamak için "yakın gelecek" hakkındaki yorumları çarpıtıyor. Hazırlıklar devam ediyor." dedi.
Bir Beyaz Saray yetkilisi, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de iki hafta içinde gerçekleşmesi beklenen Trump-Putin zirvesine ilişkin AA muhabirine yazılı bir açıklama yaptı.
ABD'li yetkili, "Dışişleri Bakanı (Marco) Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı (Sergey) Lavrov verimli bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan arasında ek bir yüz yüze görüşme gerekli olmayacak ve Başkan Trump'ın yakın gelecekte Devlet Başkanı Putin ile bir görüşmesi planlanmamaktadır." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirebilmek amacıyla, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Budapeşte'de bir araya gelebileceğini açıklamıştı.
"BOŞA GEÇECEK BİR GÖRÜŞME İSTEMİYORUM"
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunarak "Putin ile görüşme konusunda henüz karar vermedim, boşa geçen bir görüşme istemiyorum." dedi.
ABD Başkanı Ukrayna-Rusya ateşkesi için de hala bir şans gördüğünü vurguladı.
KREMLİN: HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Kremlin Temsilcisi Kiril Dmitriev de sosyal medya hesabından kafa karıştıran bir açıklama yaptı. Dmitriev "Medya, yaklaşan Zirve'yi baltalamak için "yakın gelecek" hakkındaki yorumları çarpıtıyor. Hazırlıklar devam ediyor." dedi.
Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, önceki saatlerde yaptığı açıklamada Trump ile Putin arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilmesi beklenen görüşmenin ertelenme ihtimaline değinmiş, "Henüz kesinleşmemiş bir şeyi erteleyemeyiz. Ne Başkan Trump ne de Başkan Putin kesin tarih verdi. Ciddi bir hazırlığa ihtiyacımız var. Bu zaman alabilir. Bu yüzden başlangıçta kesin bir tarih belirlenmemişti" ifadelerini kullanmıştı. Peskov, Putin ve Trump'ın aynı uçakla Budapeşte'ye seyahat edebileceği yönündeki haberleri ise "fantastik bir senaryo" olarak nitelendirmişti.
