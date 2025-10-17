Dünyanın gözü bu görüşmede! Beyaz Saray’da Trump-Zelenskiy zirvesi

AHaber CANLI YAYIN Trump görüşme öncrsi açıklamalr

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Beyaz Saray'ın kapısında karşıladı. İki liderin Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede Rusya'ya karşı savunma iş birliği, enerji güvenliği ve Tomahawk füzelerinin tedariki masaya yatırılacak.

"SAVAŞ SONA ERMELİ"

Zelenskiy, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortadoğu'daki terör ve savaşın durdurulmasını sağlayan diplomatik momentumun, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı sona erdirmeye de yardımcı olmasını bekliyoruz," ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, dün Washington'a ulaştı ve savunma sanayi şirketleriyle bir dizi görüşme yaptı. Görüşmelerin, ek hava savunma sistemlerinin teslimatı ve Ukrayna'nın enerji altyapısının yeniden inşası gibi konuları kapsadığı bildirildi.

Rusya'nın geniş çaplı işgalinin üzerinden üç buçuk yıldan fazla geçti. Kiev yönetimi, ABD'nin uzun süredir ertelediği Tomahawk satışına bu kez resmi onay vermesini bekliyor. Ancak Kremlin, Washington'u defalarca "tehlikeli bir tırmanışa yol açacağı" konusunda uyardı.

MACARİSTAN'DA "SAVAŞ" ZİRVESİ

Hatırlanacağı üzere dün ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü. ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirebilmek amacıyla iki ülke heyetlerinin gelecek hafta bir danışma toplantısı yapacağını ve kendisinin, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya geleceğini duyurdu. Trump, Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapacağı görüşmenin "2 hafta içinde" olabileceğini belirtti.