Dünya ateşkes kararına ne dedi?
Dünya, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılarken, anlaşmanın kalıcı barışı tesis etmesi temennisinde bulundu. Öte yandan dünya liderlerinden yapılan açıklamada, Katar, Mısır ve Türkiye'nin bu anlaşmaya varılmasında gösterdikleri çaba da taktir edildi.
ABD Başkanı Donald Trump 29 Eylül 2025'te Gazze için 20 maddelik ateşkes planı açıklamıştı. Daha sonra İsrail ve Hamas heyetleri Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde bir araya geldi ve ateşkes müzakereleri başladı.
Dün gece gerçekleştirilen müzakereler sonucunda planın ilk aşaması tarafların onaylamasıyla sonuçlandı. Bizzat Trump tarafından duyurulan ateşkes anlaşmasına arabulucu ülkeler Türkiye, Katar ve Mısır müzakerelerde yer alarak katkı sundu.
Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının çerçevesine bakıldığında İsrail'in belirlenen hatta çekilerek Gazze'yi ilhak ve işgal etmeyeceği, İsrailli tutsakların (20'si canlı olmak üzere toplam 48 kişi) ve İsrail hapishanelerinde tutulan 2 bin Filistinlinin serbest bırakılması, Gazze'de uluslararası istikrar gücünün konuşlandırılması ve Gazze'de insani yardımların derhal başlaması maddeleri basına yansıyan ilk maddeler oldu.
DÜNYA ATEŞKES KARARINA NE DEDİ?
Dünya liderleri ise Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılarken, anlaşmanın kalıcı barışı tesis etmesi temennisinde bulundu.
İNGİLTERE: Tüm dünyada derin bir Rahatlama hissettiğimiz bir an"
FRANSA: Bu anlaşma, savaşın sonunu ve 2 devletil çözüme dayalı siyasi çözümün açılmasını sağlamalı. Trump gibi Katarlı Mısırlı ve Türk arabulucuların çabalarını memnuniyetle karşılıyorum.
ALMANYA: İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşmanın İlk adımları cesaret veriyor.
HOLLANDA: Bu, pek çoğunun acısına bir son anlamına gelebilir, esirler, aileleri ve Gazze halkı adına"
BAE
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığına dair açıklaması memnuniyetle karşılandı.
Açıklamada, Katar, Mısır ve Türkiye'nin bu anlaşmaya varılmasında gösterdikleri çaba da taktir edildi.
Tüm tarafların anlaşmanın maddelerine uyması ve iki devletli çözüme götürecek siyasi sürecin yeniden başlaması için ciddi bir şekilde çalışmasının önemine işaret edildi.
KUVEYT
Kuveyt Dışişleri Bakanlığının açıklamasında anlaşma memnuniyetle karşılandı ve acil, güvenli ve sürdürülebilir insani yardım sağlamayı amaçlayan tüm uluslararası çabaların desteklendiği kaydedildi.
UMMAN
Umman Dışişleri Bakanlığının açıklamasında Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşaması üzerinde varılan mutabakat memnuniyetle karşılandı.
Anlaşmanın, savaşın sona ermesine, karşılıklı esir takasına ve Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılmasına katkı sağlayacağı kaydedildi.
Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve Filistin halkının meşru haklarını güvence altına alan, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunan adil ve kapsamlı siyasi çözümün önünü açmayı amaçlayan bölgesel ve uluslararası çabaların sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.
LÜBNAN
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn yaptığı yazılı açıklamada, Hamas ile İsrail arasındaki anlaşmanın, kalıcı ateşkes ve Filistin halkının acılarının sona ermesi yolunda atılmış ilk adım olması temennisinde bulundu.
Avn, bölgede, Filistin halkının meşru haklarını garanti altına alacak olan kapsamlı ve adil barışın tesis edilmesi için uluslararası ve bölgesel çabaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.
IRAK
Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, savaşın sonlanması, sivillerin acılarının hafifletilmesi, istikrarın sağlanması, Filistin halkının haklarının uluslararası kararlar doğrultusunda güvence altına alınması ve başkenti Kudüs olan bağımsız devlet kurma özlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülen tüm çabaların desteklendiği vurgulandı.
