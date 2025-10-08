Kitagawa, Robson ve Yaghi’ye Nobel Kimya Ödülü! Moleküllerin sınırlarını kaldırdılar

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi yaptığı açıklamada, üç bilim insanının moleküllerin içinden geçmesine izin veren geniş yapılı yeni moleküler sistemler geliştirdiğini ve bu yapıların metal-organik iskeletler olarak bilindiğini duyurdu.

Bu yapılar; çöl havasından su elde etme, suyu arıtma, karbondioksit yakalama ve hidrojen depolama gibi çok çeşitli alanlarda kullanılabiliyor.

Nobel Kimya Komitesi Başkanı Heiner Linke, "Metal-organik iskeletler devasa bir potansiyele sahip. Önceden hayal bile edilemeyen yeni işlevlere sahip, özel üretim malzemeler geliştirilmesine olanak tanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Geçen yılki Nobel Kimya Ödülü, Washington Üniversitesi'nden David Baker ile Google DeepMind'dan Demis Hassabis ve John Jumper'a, ilaç ve biyoteknoloji alanında çığır açan hesaplamalı protein tasarımı ve protein yapısı tahmini konularındaki başarıları nedeniyle verilmişti.

ÖDÜL TÖRENİ 10 ARALIK'TA

İsveçli mucit Alfred Nobel'in vasiyetiyle 1901 yılında verilmeye başlanan Nobel Ödülleri, dünyanın en prestijli ödülleri arasında kabul ediliyor.

Ödüller her yıl fizik, kimya, tıp veya fizyoloji, edebiyat ve barış alanlarında veriliyor; ekonomi ödülü ise 1969'da İsveç Merkez Bankası tarafından eklendi.

Nobel Ödülleri, kuruluşlarından bu yana çoğunlukla I. ve II. Dünya Savaşları sırasında olmak üzere 49 kez askıya alındı. Ayrıca 2020 ve 2021 yıllarında COVID-19 salgını nedeniyle de verilmedi.

Ödül sahipleri, madalya ve diplomalarını 10 Aralık'ta, Alfred Nobel'in ölüm yıldönümünde Stockholm'de düzenlenecek törenle alacak.