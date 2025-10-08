Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: En önemli sorun İsrail | Gazze’de ateşkes vurgusu: Uzlaşılırsa bugün duyurulacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan El Şeybani ile Ankara'da görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bakanlıkta bir araya geldi. İki bakan, gerçekleştirecekleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bölge ülkeleri olarak yeni Suriye yönetimine telkinlerde bulunmuştuk. Şara hükümetinin olumlu adımlar atmasından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye olarak elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Suriye'deki ortamdan hiçbir terör örgütünün ne bölgedeki herhangi bir ülkeye, ne de bizim için bir tehdit olmaması önemli.

Bugünkü görüşmemizde 10 Mart mutabakatının ivedilikle ve bütünüyle hayata geçirilmesi konusunda atılabilecek adımları etraflıca değerlendirdik. Suriye'nin güvenliğine kast eden unsurlar ülkemiz için de bir güvenlik tehdidi.

DEAŞ ile mücadele kisvesi altında, bölücü bir gündem takip eden SDG'nin artık bu denklemden vazgeçmesi gerekiyor.

Gazze görüşmelerinde yeni aşamaya geçildi. Hamas'ın yanıtı gayet yapıcı bir cevaptı. Gazze'de öncelik ateşkes.

Mısır'da görüşmelerde hedeflenen 4 tane husus var. Uzlaşma olursa ateşkes ilan edilecek. Netanyahu'nun gidecek yeri kalmadı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin açıklamalarından öne çıkanlar ise şu şekilde:

Türkiye'nin desteğini unutmayacağız.

Suriye halkı yapılan desteği asla unutmayacak.