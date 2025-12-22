İBB’de çifte maaş skandalı! Yönetici unvanı kağıtta maaş cebinde
Sayıştay’ın 2024 yılı denetim raporu, İBB’de dikkat çekici bir maaş düzenini ortaya çıkardı. Rapora göre, fiilen yöneticilik görevi yürütmeyen 17 daire başkanı ve 23 birim müdürü olmak üzere toplam 40 isme, asli maaşlarının yanı sıra kağıt üzerinde tanımlanan yöneticilik görevleri üzerinden ikinci maaş ödendi. Kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin bu uygulama, raporda açıkça kayıt altına alındı.
Sayıştay'ın yayımladığı 2024 yılı denetim raporu, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamından görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamaoğlu yönetiminde İBB'nin adeta çiftliğe çevrildiğini bir kez daha ortaya çıkardı.
Rapora göre, İBB'de belediye meclisi kararıyla 30 daire başkanlığı ve bu daire başkanlıklarına bağlı 122 birim müdürlüğü kurulmuş olmasına rağmen, belediyede bu sayıların çok üzerinde yönetici görevlendirildiği tespit edildi.
Raporda, meclis kararıyla 30 daire başkanlığına yetki verilirken yapılan incelemede belediyede 38'i asaleten, 9'u vekaleten olmak üzere toplam 47 daire başkanının görev yaptığı belirtildi. Bu durum, meclis kararıyla kurulan daire başkanlığı sayısının 17 kişi kadar üzerinde daire başkanı bulunduğunu ortaya koydu.
Denetim bulgularına göre, belediyede 37'si asaleten, 108'i vekaleten olmak üzere toplam 145 birim müdürü bulunuyor. Oysa meclis kararıyla kurulan birim müdürlüğü sayısı 122 olarak belirlendi. Böylece 23 birim müdürü için fazladan yönetici maaşı ödendiği saptandı.
BANKAMATİK YÖNETİCİLER
Raporda, 17 daire başkanının kadro unvanı daire başkanı olmasına rağmen fiilen herhangi bir daire başkanlığı görevini yürütmediği belirtildi. Benzer şekilde, 23 birim müdürünün kadro unvanı şube müdürü olmasına karşın fiilen şube müdürlüğü yapmadığı tespit edildi.
Buna rağmen söz konusu personelin, kazanılmış hak gerekçesiyle daire başkanı veya şube müdürü maaşı almaya devam ettiği ifade edildi. Sayıştay raporunda, söz konusu görevlendirmelerin geçici ayrılmalardan kaynaklanmadığı, sürekli vekalet niteliği taşıdığına dikkat çekildi.
Vekaleten görevlendirilen personele, mevzuatta öngörülen şartları taşımaları halinde yönetici vekalet aylığı ödendiği kaydedildi. Denetçilere göre bu uygulama, aynı kadro için birden fazla kişiye yönetici maaşı ödenmesi sonucunu doğurdu.
Raporda, Mahalli İdareler Norm Kadro Yönetmeliği'ne atıf yapılarak, fiilen icra edilmeyen hizmetler için idari birim oluşturulamayacağı ve bu birimlere ait kadro unvanlarının kullanılamayacağı hatırlatıldı. Belediyede ise kurulu birim sayısından fazla yönetici görevlendirilmesinin mevzuata aykırı olduğu vurgulandı.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA YOK
Sayıştay raporunda, denetim tespitlerine rağmen belediye yönetiminin, meclis kararıyla kurulan birim sayısına rağmen neden daha fazla sayıda daire başkanı ve birim müdürü görevlendirildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı da kayda geçti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2025 Adalet Bakanlığı sınav sonuç tarihi belli oldu mu? ÖSYM duyurusu
- Yağmur, sis ve kar etkili: Meteoroloji İstanbul ve 39 ili uyardı! Soğuklar artacak
- ÖTV’siz ilk araç düzenlemesi geliyor: Geniş ailelere büyük fırsat
- KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Merkezi atama takvimi
- Kedisi olan herkes bilmeli: Veterinerlerden “asla yapmayın” uyarısı
- Günde 3-4 fincan kahve yaşınızı 5 yıl geri mi alıyor? Yeni araştırma şaşırttı
- BİM aktüel 23–26 Aralık 2025 kataloğu yayınlandı: İşte indirimli ürünler
- TOKİ 40 ilde 531 gayrimenkul satacak: Tarih ve ödeme şartları belli oldu
- Bermuda’nın altındaki gizli güç ortaya çıktı: Altında bir şey var
- Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur'luya 3 farklı senaryo
- Saat verildi! Yağmur, fırtına ve kar etkisi geri döndü: Sarı kodlu alarm
- AÖL 1. dönem soru ve cevapları ne zaman? MEB takvimi