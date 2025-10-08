Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: En önemli sorun İsrail

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan El Şeybani ile Ankara’da görüştü. Bakan Fidan ve Şeybani basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırılması gerektiğini belirterek bunun Suriye'nin iyileşmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Gazze'deki son duruma ilişkin Bakan Fidan"Gazze görüşmelerinde yeni aşamaya geçildi. Hamas'ın yanıtı gayet yapıcı bir cevaptı. Uzlaşma olursa ateşkes ilan edilecek." dedi.

