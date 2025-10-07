İsrail Gazze’de 7 Filistinliyi daha katletti

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan "saldırıları durdurun" çağrılarına rağmen Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürüyor.

Sağlık kaynaklarından ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yine sivillerin toplandığı alanı, yerinden edilenlerin çadırını, evleri ve yardım bekleyenleri hedef aldı.



KUZEYDEKİ GAZZE KENTİNDE BOMBARDIMAN SÜRÜYOR



İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Sabra Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir alanı bombaladı, 3 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentinin Rimal Mahallesi'ndeki bir apartman dairesi topçu saldırıyla vuruldu, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail topçu birlikleri Gazze kentinin Nasr bölgesi ile Şucaiyye Mahallesi'ne ateş açtı, Sabra Mahallesi'nde bazı binalar patlayıcılarla havaya uçuruldu.

GAZZE ŞERİDİ'NİN GÜNEYİNDE İNSANİ YARDIM BEKLEYENLERE ATEŞ AÇILDI



Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Batn Semin bölgesine düzenlenen saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi.



İsrail işgalcileri Han Yunus'taki Morag Koridoru yakınlarında insani yardım bekleyenlere ateş açtı. Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.



Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlenen diğer saldırılarda 2 Filistinli daha yaşamını yitirdi.



İsrail işgal güçleri, Refah kentinin kuzeyinde bir yardım dağıtım noktasında insanı yardım alabilmek için bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda 7 Filistinli yaralandı.



İsrail işgal güçleri, Han Yunus'ta yerinden edilenlerin sığındığı çadırı vurdu, 8 Filistinli yaralandı.



Ayrıca İsrail topçu birlikleri, Han Yunus'un merkezi ve güneyini yoğun şekilde hedef almaya, savaş uçakları da kentin kuzey ve orta kesimlerine yoğun hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.