Siyonizm destekçilerine geçit bir yok! Robbie William’în İstanbul konseri iptal edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.10.2025 17:48
İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto edilen İngiliz şarkıcı Robbie Williams’ın 7 Ekim’de İstanbul’da vermesi planlanan konseri “güvenlik endişeleri” gerekçesiyle iptal edildi.

Konser,Filistin direniş örgütü Hamas tarafından İsrail'e karşı düzenlenen Aksa Tufanı Operasyonu'nun gerçekleştiği 7 Ekim'e denk geliyordu. O tarihten bu yana dünya genelinde İsrail karşıtı protesto hareketleri düzenlenmişti.

Organizasyon şirketi, konserin "İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda" iptal edildiğini duyurarak, bilet iadesi işlemlerinin kısa sürede satın alma platformu üzerinden yapılacağını açıkladı.

Valilik kaynakları, ayrıntıya girmeden kararın "güvenlik gerekçeleriyle" alındığını belirtti.

SİYONİZM DESTEKÇİLERİNE GEÇİT YOK

Yahudi bir eşi olan ünlü sanatçı Robbie Williams, Filistin yanlısı aktivistlerin boykot çağrılarına rağmen 2015 ve 2023 yıllarında İsrail'de konser vermişti.

Türkiye'deki bazı sivil toplum kuruluşları, İsrail'e verdiği destek gerekçesiyle 7 Ekim konserinin iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

51 yaşındaki Williams, Instagram hikâyesinde yaptığı açıklamada, "Gelecek hafta İstanbul'da sahne alamayacağım için son derece üzgünüm. Şehir yetkilileri konseri kamu güvenliği gerekçesiyle iptal etti." ifadelerini kullandı.

Eylül ayında da Türk yetkililer, İsrail yanlısı görüşleri nedeniyle Fransız şarkıcı Enrico Macias'ın İstanbul konserini protesto çağrıları üzerine iptal etmişti.

86 yaşındaki Macias, o dönemde AFP'ye yaptığı açıklamada, "60 yıldır Türkiye'de sahne alıyorum. Her zaman barış ve kardeşlik değerlerini paylaştığım izleyicilerimle buluşamayacak olmam beni derinden üzdü." demişti.

