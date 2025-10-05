Siyonizm destekçilerine geçit bir yok! Robbie William’în İstanbul konseri iptal edildi

Robbie William ve eşi Ayda Field (Arşiv)

Türkiye'deki bazı sivil toplum kuruluşları, İsrail'e verdiği destek gerekçesiyle 7 Ekim konserinin iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

51 yaşındaki Williams, Instagram hikâyesinde yaptığı açıklamada, "Gelecek hafta İstanbul'da sahne alamayacağım için son derece üzgünüm. Şehir yetkilileri konseri kamu güvenliği gerekçesiyle iptal etti." ifadelerini kullandı.

Eylül ayında da Türk yetkililer, İsrail yanlısı görüşleri nedeniyle Fransız şarkıcı Enrico Macias'ın İstanbul konserini protesto çağrıları üzerine iptal etmişti.

86 yaşındaki Macias, o dönemde AFP'ye yaptığı açıklamada, "60 yıldır Türkiye'de sahne alıyorum. Her zaman barış ve kardeşlik değerlerini paylaştığım izleyicilerimle buluşamayacak olmam beni derinden üzdü." demişti.