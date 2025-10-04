ABD basını duyurdu! Sumud Filosu’na saldırı emrini bizzat katil Netanyahu vermiş

ABD basını: Sumud teknelerine saldırı emrini bizzat Netanyahu verdi

İHA'LARLA YANGIN ÇIKARICI MÜHİMMAT ATTILAR

Konuya ilişkin bilgi sahibi iki ABD istihbarat yetkilisi, 8 ve 9 Eylül tarihlerinde İsrail güçlerinin bir denizaltıdan fırlattığı droneların, Tunus'un Sidi Bou Said limanı açıklarında demirlemiş iki gemiye yangın çıkarıcı mühimmat attığını doğruladı. Olayın ardından her iki gemide de yangın çıktığı bilgisine yer verildi.