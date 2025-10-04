ABD basını duyurdu! Sumud Filosu’na saldırı emrini bizzat katil Netanyahu vermiş
Katil İsrail’in Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na (GSF) uluslararası sularda hukuksuz saldırılarını kınamak için dünya genelinde protestolar devam ederken, ABD basınından gündemi sarsan bir iddia gündeme geldi.
ABD'li CBS News'in özel haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na ait 2 tekneye geçen aylarda Tunus'ta yapılan İHA saldırılarının talimatını bizzat kendisinin verdiği ifade edildi.
İHA'LARLA YANGIN ÇIKARICI MÜHİMMAT ATTILAR
Konuya ilişkin bilgi sahibi iki ABD istihbarat yetkilisi, 8 ve 9 Eylül tarihlerinde İsrail güçlerinin bir denizaltıdan fırlattığı droneların, Tunus'un Sidi Bou Said limanı açıklarında demirlemiş iki gemiye yangın çıkarıcı mühimmat attığını doğruladı. Olayın ardından her iki gemide de yangın çıktığı bilgisine yer verildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Tunus'un Sidi Bou Said Limanı açıklarında beklerken şüpheli İHA saldırılarına maruz kalmıştı. 8 Eylül'de Portekiz bayraklı Family teknesine, 9 Eylül'de ise İngiltere bayraklı Alma teknesine İHA'lardan bırakılan cisimler nedeniyle yangın çıkmıştı. GSF, her iki teknede çıkan yangınların mürettebat tarafından kısa sürede söndürüldüğünü ve yaralanan kimsenin olmadığını açıklamıştı.
