Almanya’da patlama! Ölü ve yaralı var

Almanya'nın Münih kentinin en işlek caddelerinden Lerchenauer Strasse’de patlama meydana geldi. Bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Almanya'nın Münih kentinde işlek bir cadde olan Lerchenauer Strasse'de patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yetkililer, geniş bir alanın güvenlik kordonuna alındığını ve bölgede operasyonun sürdüğünü açıkladı.

ÖLÜ VE YARALI VAR
Alman Bild gazetesi ise bölgeden patlama ve silah sesleri geldiğini iddia etti. Haberde, olay yerinde bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı ifade edildi. Ancak yaşananların nasıl başladığı ve patlamanın neden kaynaklandığına dair soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

