Filistinliler Trump'ın Gazze planına ne diyor? "İngiliz-Amerikan sömürgeciliği istemiyoruz

Dün Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti. Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.

TRUMP'IN PLANINA FİLİSTİNLİLERDEN TEPKİ

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün sunduğu Gazze Planı'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeye yönelik 21 maddenin bulunduğu planı "Filistin davasını yok etmeye yönelik bir teslimiyet planı" olarak gören Gazzeliler, tepkilerini ortaya koydu.

"BU PLAN İNGİLİZ-AMERİKAN SÖMÜRGECİLİĞİ"

İsrail ordusunun yerinden ettiği ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na yerleşen Ahmed Saleh plana ilişkin, "Trump planına karşıyım çünkü bu plan Filistin davasını ortadan kaldırıyor. Bu plan yeni bir sömürgecilik getiriyor, İngiliz-Amerikan sömürgeciliği" dedi.

Trump'ın Gazze Şeridi'ni yatırım projesi olarak gördüğünü söyleyen Ahmed Saleh, "Trump, (Eski İngiltere Başbakanı) Tony Blair'i bize yönetmesi için getirmek istiyor. Neden bizi onun yönetmesi gerekiyor? Bizim bir devlet başkanımız ve yetkililerimiz var, kendimizi yönetebiliriz" diye konuştu.

"ONLAR BİZİ YERİMİZDEN EDEN İŞGALCİLER"

Şucaiye Mahallesi mahallesindeki evini terk etmek zorunda kalan Salma el-Vadiyye, "Trump planına kesinlikle katılmıyorum. Trump İsrail'i destekliyor, savaş sırasında onlara bizi öldürebilsinler diye silah sağladı. Trump İsrail'e baskı yapıyormuş gibi yapıyor ama aslında her konuda onlarla aynı fikirde. Onlar kendi tutuklularını serbest bırakmak istiyor ama Devlet Başkanı Abbas'ı istemiyorlar. Hamas'ın silahsızlandırılmasını istiyorlar. Bu kabul edilemez, çünkü çocukları, kadınları ve yaşlıları öldüren, evlerimizi yıkan ve bizi yerimizden eden işgalciler onlar" diye konuştu.

"DESTEKLEMİYORUZ AMA KABUL ETMEK ZORUNDAYIZ"

Saftavi Mahallesin'de yaşayan Sara İsmail ise plana ilişkin, "Trump planını desteklemiyoruz ama büyük bir acı içinde olduğumuz için kabul etmek zorundayız. Tony Blair kötü üne sahip bir adam ve onun bizi yönetmesini kesinlikle istemiyorum. Önümüzdeki dönemde bizi bir Arap ülkesinin yönetmesi, Blair'in yönetmesinden daha iyidir. Çok zor şartlar altında yaşıyoruz. Bizi öldürdüler, aç bıraktılar, yerimizden ettiler. Herhangi bir çözümü kabul etmek zorundayız. Artık çok yorulduk" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU VE BEYAZ SARAY ÇELİŞTİ

A Haber canlı yayınına katılan AA Muhabiri Faruk Hanedar konuya dair gelişmeleri aktardı. Hanedar, Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'da yapmış olduğu görüşme ve sonrasında düzenlemiş oldukları basın toplantısını hatırlatarak "Netanyahu'nun kullanmış olduğu ifadeler Beyaz Saray'ın yayınlamış olduğu ateşkes önerisiyle aslında çelişkiler barındırıyordu. Nitekim İsrail bu öneri ilk gündeme geldiğinden beri Filistin yönetiminin hiçbir şekilde Gazze'nin idaresinde söz konusu, söz hakkı sahibi olamayacağını dile getiriyordu. Buna izin vermeyeceklerini söylüyorlardı." dedi.

AA Muhabiri Faruk Hanedar: Fakat biz öneride şunu gördük: Aslında bir önce bir istikrar gücü oluşturulacak ve ardından da Filistin yönetimi dahil edilecekti ve Filistin ile İsrail arasında, Filistinliler ile İsrailliler arasında bir diyalog kanalı oluşturulacaktı. Fakat Netanyahu'nun söyledikleri bununla tamamıyla çelişiyor. Nitekim bu sabah yapmış olduğu açıklamada İsrail ordusunun da Gazze'den, işgal edilen bölgelerden çekilmeyeceğini söyledi. Buna karşın öneride şunu görüyorduk biz: İsrail ordusu kademeli olarak, aşamalı olarak Gazze'de işgal edilen bölgelerden çekilecekti. Tabii ki İsrail'in ateşkes konusuna bu yaklaşımı şüpheleri de beraberinde getiriyor.

Bundan önceki tecrübelerden dolayı. 19 Ocak'ta devreye giren ateşkeste de bildiğimiz üzere üç aşamalı bir ateşkes anlaşması söz konusuydu. Birinci aşamada saldırılar duracak, İsrail... ve Hamas elindeki esirlerin bir kısmını bırakacak. Daha sonra ikinci aşamaya geçilecekti, yine esirlerin bir kısmı bırakılacak ve Gazze'nin geleceğine dair konular müzakere edilecekti. Saldırıların savaşın tamamen durması müzakere edilecekti. Fakat İsrail buna uymadı ve bunu bozdu. Bundan sonra Mart ayından sonra, 18 Mart'tan sonra yaşanan müzakerelerde de İsrail kendi şartlarını Hamas'a dayatmaya çalışırken bu müzakereleri sürekli olarak baltaladı ve bunun neticesinde de her defasında Hamas'ın anlaşmayı kabul etmediğini söyleyerek Hamas'ı suçlamaya çalıştı İsrail. Ve bundan dolayı, bu tavırdan dolayı şu anda İsrail'de de ateşkes anlaşmasını destekleyenlerin de hükümete yönelik birtakım şüpheleri bulunuyor.



Öte yandan da bilindiği gibi sağcı bir hükümetten, aşırı sağcı bir hükümetten bahsediyoruz İsrail'de. Şu anda İsrail kabinesinde İtamar Ben Gvir ve Bezalel Smotrich, iki aşırı sağcı bakan kesinlikle Netanyahu'nun bu anlaşmayı yapmasına karşı çıkıyorlar ve karşı çıkarken de şunu söylüyorlar: 'İsrail olarak biz Gazze'yi tamamıyla işgal etmeli ve hatta ilhak etmeliyiz. Böyle bir fırsat elimize gelmişken hükümetin tavrı bunun önüne geçiyor. Bu anlaşmayı yapmakla biz aslında teslim oluyoruz' diyorlar.

7 Ekim saldırısı gerçekleştikten sonra Filistinlilerin aslında en büyük endişesi yeni bir "Nakba"nın geliyor oluşuydu. Yine geçmiş tecrübelerden hareketle. 1948'de yaşadı bunu Filistinliler, 1967'de yaşadı ve sürekli yaşadılar aslında. İsrail sürekli Filistinlileri sürgün etti, topraklarından etti. Gazze'de de böyle bir şey İsrail ilk andan itibaren planlıyordu aslında. Bu planlar ABD Başkanı Donald Trump'ın Ocak ayındaki, "Gazzelileri başka bir yere gönderebiliriz, orası artık yaşanacak bir yer değil" çıkışından sonra gelmişti.

Trump orada Mısır ve Ürdün'e işaret etmişti. Bundan sonraki süreçte aslında İsrail yapmış olduğu tüm saldırılarda ve operasyonlarda bunu önceledi, bu amacı önceledi, bu amaca yönelik adımlar attı. Gazze Şeridi'nin güneyinde bir bölge oluşturup bütün Filistinlileri önce buraya göç ettirip daha sonra da diğer ülkelere göndermeye çalıştı, bunun üzerinde çalıştı ve bunun için beş ülkeyle görüştüklerini söylemişlerdi. Bunların arasında Libya, Endonezya, Sudan gibi ülkelerin isimleri telaffuz edilmişti. Fakat gelinen noktada görüyoruz ki, henüz anlaşma değil, bunu da vurgulayarak söyleyelim, henüz bir anlaşma değil, bir öneriden bahsediyoruz ve anlaşmaya dönüşmesi muhtemel bir öneri. Eğer bu anlaşma gerçekleşirse Gazzeliler Gazze'de, Filistinliler kalacaklar ve bir yere gitmeyecekler. Aslında İsrail'le aşırı sağcıları en fazla rahatsız eden noktalardan bir tanesi de bu. Onlar çünkü Gazze'nin ilhak edilmesi ve Gazze'de yeni yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin kurulmasını istiyorlardı. Filistin topraklarında bütün bölgelerin Yahudileştirilmesi amacı güdüyorlardı.

UMARIZ HAMAS ANLAŞMAYI KABUL ETMEZ

Bu amaç artık bu anlaşmayla beraber ortadan kalkmış oluyor, buna ulaşamamış oluyorlar. Buna yönelik tepkileri bu yüzden çok fazla. Hatta şunu da belirteyim, İsrailli aşırı sağcı bakanlardan, bakanlar şunu söylüyorlar: "Hamas umarız bu anlaşmayı kabul etmez de bu anlaşma devreye girmez." Fakat öte yandan da şunu belirtmek lazım. Söz konusu öneride Hamas'ın da zor durumda kalabileceğini söyleyen, yani bir başarıya ulaşamayacağını söyleyen çok sayıda isim de var.