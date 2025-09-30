Netanyahu’dan çelişkili ifadeler!

ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıkladı. Tarafların kabul etmesi halinde savaşın derhal sona ereceği belirtilen anlaşmaya göre İsrail aşamalı şekilde Gazze'den çekilecek. Bu açıklama sonrası birçok ülkeden plana destek açıklamaları gelirken Filistin halkı ise bu durumu "İngiliz-Amerikan sömürgeciliği" şeklinde niteleyerek bu planın yeni bir sömürgecilik getirdiğini ifade ediyor. A Haber canlı yayınına katılan AA Muhabiri Faruk Hanedar son durumu aktardı.

