30 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Netanyahu'dan çelişkili ifadeler!
Netanyahu’dan çelişkili ifadeler!

Netanyahu'dan çelişkili ifadeler!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.09.2025 19:09
ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıkladı. Tarafların kabul etmesi halinde savaşın derhal sona ereceği belirtilen anlaşmaya göre İsrail aşamalı şekilde Gazze'den çekilecek. Bu açıklama sonrası birçok ülkeden plana destek açıklamaları gelirken Filistin halkı ise bu durumu "İngiliz-Amerikan sömürgeciliği" şeklinde niteleyerek bu planın yeni bir sömürgecilik getirdiğini ifade ediyor. A Haber canlı yayınına katılan AA Muhabiri Faruk Hanedar son durumu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Netanyahu’dan çelişkili ifadeler!
Rus uçakları Estonya hava sahasını ihlal etti!
Rus uçakları Estonya hava sahasını ihlal etti!
Netanyahu’dan çelişkili ifadeler!
Netanyahu'dan çelişkili ifadeler!
Trump, Netanyahu’ya planını kabul ettirdi!
Trump, Netanyahu'ya planını kabul ettirdi!
Gazze’de ateşkes hiç olmadığı kadar yakın!
Gazze'de ateşkes hiç olmadığı kadar yakın!
Gazzeliler, Trump’ın planına tepkili!
Gazzeliler, Trump'ın planına tepkili!
Trump: Hamas’a kabul etmesi için 3-4 gün veriyorum
Trump: Hamas’a kabul etmesi için 3-4 gün veriyorum
Rusya ve NATO savaşa mı girecek?
Rusya ve NATO savaşa mı girecek?
Kolombiya’dan Filistin için ortak ordu çağrısı!
Kolombiya'dan Filistin için ortak ordu çağrısı!
ABD’de göçmen avı!
ABD'de göçmen avı!
Bisikletli kurye göçmen avından böyle kurtuldu
Bisikletli kurye göçmen avından böyle kurtuldu
Gazze’de barış planının açıklandığı dakikalarda İsrail’den saldırı
Gazze'de barış planının açıklandığı dakikalarda İsrail'den saldırı
Gazze’de anlaşmaya çok yakınız
"Gazze'de anlaşmaya çok yakınız"
Daha Fazla Video Göster