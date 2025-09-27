27 Eylül 2025, Cumartesi
Haberler Dünya Haberleri Filistin'e destek eylemine katılmıştı! ABD'den Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro kararı: Vizesi iptal edilecek

Filistin'e destek eylemine katılmıştı! ABD'den Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro kararı: Vizesi iptal edilecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 27.09.2025 15:37 Güncelleme: 27.09.2025 15:45
ABONE OL
Filistin’e destek eylemine katılmıştı! ABD’den Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro kararı: Vizesi iptal edilecek

ABD, New York’ta Filistin'e destek eylemine katılan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun vizesinin iptal edileceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, New York'ta ABD askerlerini emirlere itaatsizlik etmeye ve şiddeti kışkırtmaya teşvik etti. Petro'nun pervasız ve kışkırtıcı eylemleri nedeniyle vizesini iptal edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Petro, Times Meydanı'nda düzenlenen Filistin'e destek eylemine katılmıştı.

ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı!ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı! ABD'NİN PETROL SONDAJ KULESİ SAYISI ARTTI!
18 ayrı istihbarat lobisi o bilgilerin peşinde!18 ayrı istihbarat lobisi o bilgilerin peşinde! 18 AYRI İSTİHBARAT LOBİSİ O BİLGİLERİN PEŞİNDE!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Filistin’e destek eylemine katılmıştı! ABD’den Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro kararı: Vizesi iptal edilecek Filistin’e destek eylemine katılmıştı! ABD’den Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro kararı: Vizesi iptal edilecek Filistin’e destek eylemine katılmıştı! ABD’den Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro kararı: Vizesi iptal edilecek

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör