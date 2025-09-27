Filistin'e destek eylemine katılmıştı! ABD'den Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro kararı: Vizesi iptal edilecek
ABD, New York’ta Filistin'e destek eylemine katılan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun vizesinin iptal edileceğini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, New York'ta ABD askerlerini emirlere itaatsizlik etmeye ve şiddeti kışkırtmaya teşvik etti. Petro'nun pervasız ve kışkırtıcı eylemleri nedeniyle vizesini iptal edeceğiz" ifadelerine yer verildi.
