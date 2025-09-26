İddia İngiliz basınından: Trump’ın Gazze planı ortaya çıktı! Eski İngiliz Başbakanı yer alacak

Gazze Şeridi, AA

ARAP ÜLKELERİNDEN TEMKİNLİ İYİMSERLİK

New York'ta yapılan görüşmelere Suudi Arabistan, Mısır, BAE, Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya'dan lider ve üst düzey yetkililer katıldı. Görüşmelere dair kulislere göre, Arap ülkeleri planı "temkinli bir iyimserlikle" karşıladı. Ancak Avrupa ve Arap başkentlerinde "uluslararası vesayet" fikrine karşı çıkan güçlü bir yaklaşım da var. Bu çevreler, böyle bir yapının Filistinlilerin meşruiyetini zedeleyeceğini ve Gazze halkı tarafından kabul edilmeyeceğini savunuyor.

KATİL NETANYAHU KABUL EDECEK Mİ?

Financial Times, Trump için planın en büyük sınavının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tepkisi olacağını vurguladı. Netanyahu pazartesi günü Washington'da Trump ile görüşecek. İsrail lideri daha önce Hamas'ı "yok etme" sözü vermiş, mart ayında ateşkesi bozmuş ve son haftalarda Gazze'ye yeni bir saldırı başlatmıştı. Ayrıca Filistin Yönetimi'nin Gazze'de herhangi bir rol üstlenmesine de şiddetle karşı çıkıyor.