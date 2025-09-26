İddia İngiliz basınından: Trump’ın Gazze planı ortaya çıktı! Eski İngiliz Başbakanı yer alacak

26 Eylül 2025, Cuma
Giriş: 26.09.2025 17:10 Güncelleme: 26.09.2025 17:12
Financial Times’ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze için hazırladığı barış planında, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’e kritik bir rol verilmesi gündemde.

Financial Times'ın aktardığına göre, Trump yönetimi Gazze'de savaşın sona ermesinin ardından kurulacak geçiş yönetiminde Tony Blair'i ön plana çıkarıyor. Blair'in, "Gazze Uluslararası Geçiş Otoritesi" adıyla planlanan denetim kurulunun başına getirilmesi ya da bu yapıda üst düzey bir görev üstlenmesi değerlendiriliyor.

Blair'in ofisi konuya ilişkin yorum yapmazken, kaynaklar eski başbakanın bu rolü üstlenmeye istekli olduğunu belirtti. Blair daha önce de Orta Doğu özel temsilcisi olarak görev yapmış ve uzun süredir Gazze için uluslararası bir vesayet yönetimi fikrini savunuyordu.

Tony Blair (Arşiv)Tony Blair (Arşiv)

TRUMP'IN PLANININ DETAYLARI

Financial Times'ın haberine göre, Trump'ın BM Genel Kurulu kapsamında Arap ve Müslüman liderlere sunduğu plan şu başlıkları içeriyor:

Filistinli komite kurulması: Gazze'nin savaş sonrası yönetimi için bir Filistinli teknokratlar komitesi oluşturulacak.

Uluslararası denetim: Bu komite, Blair'in de yer alabileceği uluslararası bir kurul tarafından denetlenecek.

İstikrar gücü konuşlandırılması: Bölge güvenliği için uluslararası bir istikrar gücü Gazze'ye gönderilecek.

Zorla göç olmayacak: Gazze halkının yerinden edilmesine izin verilmeyecek.

Hamas dışlanacak: Hamas'a hiçbir şekilde yönetimde rol verilmeyecek.

Filistin Yönetimi sınırlı şekilde dahil olacak: Ancak Arap ve Müslüman ülkeler bu rolün genişletilmesini istiyor.

Trump ayrıca, Hamas'ın elinde tuttuğu yaklaşık 20 rehinenin serbest bırakılmasını, İsrail güçlerinin geçici ateşkes döneminde bulundukları mevzilere çekilmesini ve istikrar gücü konuşlandıktan sonra Gazze'den tamamen çekilmesini öngörüyor.

Gazze Şeridi, AAGazze Şeridi, AA

ARAP ÜLKELERİNDEN TEMKİNLİ İYİMSERLİK

New York'ta yapılan görüşmelere Suudi Arabistan, Mısır, BAE, Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya'dan lider ve üst düzey yetkililer katıldı. Görüşmelere dair kulislere göre, Arap ülkeleri planı "temkinli bir iyimserlikle" karşıladı. Ancak Avrupa ve Arap başkentlerinde "uluslararası vesayet" fikrine karşı çıkan güçlü bir yaklaşım da var. Bu çevreler, böyle bir yapının Filistinlilerin meşruiyetini zedeleyeceğini ve Gazze halkı tarafından kabul edilmeyeceğini savunuyor.

KATİL NETANYAHU KABUL EDECEK Mİ?

Financial Times, Trump için planın en büyük sınavının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tepkisi olacağını vurguladı. Netanyahu pazartesi günü Washington'da Trump ile görüşecek. İsrail lideri daha önce Hamas'ı "yok etme" sözü vermiş, mart ayında ateşkesi bozmuş ve son haftalarda Gazze'ye yeni bir saldırı başlatmıştı. Ayrıca Filistin Yönetimi'nin Gazze'de herhangi bir rol üstlenmesine de şiddetle karşı çıkıyor.

Gazze'de yüz binleri katleden Netanyahu BM kürsüsünde (AFP)Gazze'de yüz binleri katleden Netanyahu BM kürsüsünde (AFP)

Filistinli sağlık yetkililerine göre, İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 65 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bu tablo, Trump'ın Netanyahu üzerindeki baskısının ne ölçüde etkili olacağını daha da önemli kılıyor.

TRUMP: ANLAŞMAYA YAKLAŞIYORUZ

Trump ise Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada Netanyahu ve diğer bölge liderleriyle "çok iyi görüşmeler" yaptığını söyleyerek, "Gazze konusunda bir anlaşmaya oldukça yakınız" ifadelerini kullandı. Ayrıca, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğini ve bunu Netanyahu'ya açıkça ilettiğini belirtti.

