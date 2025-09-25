Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’ye 5 yıl hapis cezası!

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy



Takieddine de önce Sarkozy'nin Libya'dan finansman aldığını savunmuş, 2020'de ifadelerini değiştirerek aksini iddia etmişti.



Sarkozy'nin Takieddine'ye kendisi hakkındaki suçlamaları çekmesi için en az 8 kişi aracılığıyla baskı yaptığından şüpheleniliyor.



Eski Fransa Cumhurbaşkanı'nın bunun için 608 bin avro harcadığı ileri sürülüyor.

