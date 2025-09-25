25 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’e 5 yıl hapis cezası
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’e 5 yıl hapis cezası

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’e 5 yıl hapis cezası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2025 14:42
Paris Ceza Mahkemesi, eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hakkında 5 yıl hapis cezası verdi. Fransa’da bulunan A Haber muhabiri Ömer Aydın sıcak gelişmenin detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’e 5 yıl hapis cezası
Sarkozy’e 5 yıl hapis cezası
Sarkozy’e 5 yıl hapis cezası
İran ajanları İsrail’e nasıl sızdı?
İran ajanları İsrail'e nasıl sızdı?
Spor otomobili böyle pert etti
Spor otomobili böyle pert etti
Trump-Epstein arkadaşlığı heykelle taçlandı!
Trump-Epstein "arkadaşlığı" heykelle taçlandı!
Biden’a otomatik kalem şoku!
Biden'a otomatik kalem şoku!
Yer yarıldı! 30 metre çapında 50 metrelik çukur
Yer yarıldı! 30 metre çapında 50 metrelik çukur
İspanya ve İtalya’dan Sumud’a donanma desteği
İspanya ve İtalya’dan Sumud’a donanma desteği
Almanya ile Fransa arasında uçak gerilimi!
Almanya ile Fransa arasında uçak gerilimi!
Danimarka’da drone alarmı!
Danimarka'da drone alarmı!
Pilotlar iniş takımlarını açmayı unuttu
Pilotlar iniş takımlarını açmayı unuttu
Venezuela’da 6.2 büyüklüğüne deprem
Venezuela'da 6.2 büyüklüğüne deprem
ABD’li Özel Temsilcisi Barrack: Erdoğan-Trump görüşmesi ipleri bir araya getirmek için fırsat
ABD'li Özel Temsilcisi Barrack: “Erdoğan-Trump görüşmesi ipleri bir araya getirmek için fırsat”
Daha Fazla Video Göster