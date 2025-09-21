Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı: 1 ölü

Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesine İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti. İHA'ların bölgenin çeşitli yerlerini vurduğunu kaydeden Gladkov, "Saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılara tıbbi destek sağlanıyor." ifadesini kullandı.

KIRIM VE ZAPORİJYA'YA SALDIRI

Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın sözde yönetim başkanı Sergey Aksyonov da Ukrayna ordusunun Kırım'a yönelik saldırı düzenlediğini belirtti.

Olay yerinde ilgili servislerin çalışmaları sürdürdüğünü aktaran Aksyonov, "Saldırıda 15 kişi yaralandı. Ölen de var. Ölü sayısı belirleniyor." ifadesini kullandı. Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya bölgesinin sözde valisi Yevgeniy Balitskiy de Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik topçularla düzenlediği saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 çocuk dahil 14 kişinin yaralandığını açıkladı.