Pakistan’daki selde hayatını kaybedenlerin sayısında artış

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumundan (NDMA) ülkedeki sellere ilişkin açıklama yapıldı.



Açıklamaya göre, sellerde 274'ü çocuk, 163'ü kadın 1002 kişi hayatını kaybetti, 1000'den fazla kişi yaralandı.



Pencap eyaletinde 2,4 milyondan fazla kişi olumsuz etkilendi.



Altyapıda önemli hasara yol açan seller nedeniyle ülke genelinde 12 binden fazla ev hasar gördü ve 6 bin 509 hayvan telef oldu.



Yetkililer, sellerin 2022'de 1700'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, ülkenin üçte birini sular altında bırakan ve 32 milyar dolarlık zarara yol açan felaketten sonraki en büyük afet olduğunu belirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN