Binlerce İsrailliden Filistin devletini tanıyın dilekçesi

Dilekçe, Yahudi-Arap taban hareketi Zazim tarafından başlatıldı. Hareket, bu girişimin 22 Eylül'de New York'ta toplanacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde uluslararası topluma "net ve birleşik bir İsrail mesajı" göndermeyi amaçladığını belirtti.

Organizatörler, oturum başlamadan önce imza sayısının 10.000'i aşmasını beklediklerini ifade etti.

Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Filistin devletinin tanınması, İsrail'e bir ceza değil; iki halk için karşılıklı tanıma ve güvenliğe dayalı daha iyi bir geleceğe doğru bir adımdır."

Zazim, bu tanımanın gerçekleşmemesi durumunda İsrail'in, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich gibi aşırı sağcı isimlerin savunduğu "ilhak, apartheid ve savaşın sürdürülmesi" yoluna gireceği uyarısında bulundu.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümetinde yer alan Smotrich ve diğer bazı isimler, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi çağrısında bulunmuştu. Eleştirmenler, bu adımın iki devletli çözümün önünü kalıcı olarak kapatacağını savunuyor.

BATI ŞERİA'DA BİN 22 FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı savaşın ardından, Batı Şeria'da İsrail güçleri ve yasa dışı yerleşimciler tarafından en az bin 22 Filistinli öldürüldü, 7.000'den fazlası ise yaralandı.

Filistinli yetkililer, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarının, Filistinlileri topraklarından sürmeyi ve iki devletli çözümü imkânsız hale getirmeyi amaçladığını belirtiyor.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini yasa dışı ilan etmiş ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki tüm yerleşimlerin boşaltılmasını talep etmişti.