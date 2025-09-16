16 Eylül 2025, Salı
Başkan Erdoğan'ın o sözleri katil Netanyahu'yu rahatsız etti! Kürsüden tehdit savurdu

Başkan Erdoğan'ın o sözleri katil Netanyahu'yu rahatsız etti! Kürsüden tehdit savurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2025 16:14 Güncelleme: 16.09.2025 16:31
Başkan Erdoğan’ın o sözleri katil Netanyahu’yu rahatsız etti! Kürsüden tehdit savurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi olağanüstü toplantısında kurduğu cümleler İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu rahatsız etti. Bebek katili Netanyahu, kürsüden Başkan Erdoğan'a seslenerek tehdit etti.

İsrail Başbakanı Benjamin Netnayahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile işgal altındaki Kudüs üzerindeki hak iddiasını pekiştirmeyi amaçlayan Yahudi yerleşimcilerin öncülük ettiği bir projenin açılışına katıldı.

Etkinlik, Silvan adlı Filistin mahallesinin altındaki "Davud Şehri" arkeolojik parkında, yeni kazısı tamamlanan "Hacılar Yolu"nun açılışı için düzenlendi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio (REUTERS)ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio (REUTERS)

Törene, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de katıldı.

NETANYAHU'DAN TEHDİT: TEKRAR BÖLÜNMEYECEK

Törende konuşma yapan Rubio'nun ardından Netanyahu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Katar'ın başkenti Doha'da, İsrail'in saldırıları sonrası olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'ndeki konuşmasını hedef aldı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu (X)İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu (X)

Bebek katili Nentanyahu, "İşte buradayız. Bu bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil. Bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Tekrar bölünmeyecek. " diyerek tehdit etti.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu (X)İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu (X)

BAŞKAN ERDOĞAN: NE TEHCİRİ, NE SOYKIRIMI NE BÖLÜNMÜŞLÜĞÜ...

Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde şu açıklamalarda bulunmuştu:

BAŞKAN ERDOĞAN'IN O SÖZLERİ KATİL NETANYAHU'YU RAHATSIZ ETTİ!

"Bizler 1967 sınırları temelinde coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz. Bu kutlu davada ne tehciri ne soykırımı ne de bölünmüşlüğü kabul edebiliriz. "

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesine katıldı. Zirveye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İİT ile Arap Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları katıldı. (AA)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesine katıldı. Zirveye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İİT ile Arap Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları katıldı. (AA)

KUDÜS'ÜN KALBİNE İŞGAL

Davud Şehri arkeolojik parkı, Yahudiler için Mescid-i Süleyman Tepesi (Tapınak Tepesi), Müslümanlar içinse Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Harem-i Şerif'in gölgesinde yer alıyor. Burası onlarca yıldır İsrail'in şiddet olaylarına sahne olmuş, terör devletinin işgali tırmandırdığı en hassas noktalardan biri.

UNESCO, Silvan'daki bu parkın inşasına karşı çıkmış, alanın İsrail'in tanınmış sınırları dışında kaldığını belirtmişti.

Başkan Erdoğan’ın o sözleri katil Netanyahu’yu rahatsız etti! Kürsüden tehdit savurdu Başkan Erdoğan’ın o sözleri katil Netanyahu’yu rahatsız etti! Kürsüden tehdit savurdu Başkan Erdoğan’ın o sözleri katil Netanyahu’yu rahatsız etti! Kürsüden tehdit savurdu
