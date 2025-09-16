Başkan Erdoğan’ın o sözleri katil Netanyahu’yu rahatsız etti! Kürsüden tehdit savurdu

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu (X)

BAŞKAN ERDOĞAN: NE TEHCİRİ, NE SOYKIRIMI NE BÖLÜNMÜŞLÜĞÜ...

Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Bizler 1967 sınırları temelinde coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz. Bu kutlu davada ne tehciri ne soykırımı ne de bölünmüşlüğü kabul edebiliriz. "