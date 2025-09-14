Netanyahu ve Rubio Ağlama Duvarı’nda: Hiç bu kadar güçlü olmamıştı

Foto: REUTERS

"Bence bu ziyaret, İsrail-Amerika ittifakının dayanıklılığının ve gücünün bir göstergesi" diyen Netanyahu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dokunduğumuz Ağlama Duvarı taşları kadar güçlü ve sağlam" dedi.

Netanyahu, Rubio ve Başkan Donald Trump döneminde "ittifakın hiç olmadığı kadar güçlü hale geldiğini" vurguladı ve "Bunu çok derinden takdir ediyoruz" diye ekledi.