Netanyahu ve Rubio Ağlama Duvarı'nda: Hiç bu kadar güçlü olmamıştı
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte Ağlama Duvarı’nda dua ederken, ABD ile İsrail arasındaki ittifakın “hiç bu kadar güçlü olmadığını” söyledi.
Katolik inancına bağlı Rubio ile ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Evanjelik Protestan papaz Mike Huckabee, Netanyahu ile birlikte başlarına kipalar takarak Ağlama Duvarı'nda dua etti.
Ardından heyete, M.S. 70 yılında Roma İmparatorluğu'nun Yahudi isyanını bastırırken yıktığı İkinci Tapınak'a ait kazılar sonucu ortaya çıkarılan kalıntılar gezdirildi.
Rubio, Netanyahu ve Huckabee, cinsiyet ayrımı nedeniyle kadınların katılmasının yasak olduğu Ağlama Duvarı'nda eşleriyle birlikte yeraltında fotoğraf çektirdi.
Netanyahu, Rubio için "İsrail'in olağanüstü bir dostu" ifadelerini kullandı.
"Bence bu ziyaret, İsrail-Amerika ittifakının dayanıklılığının ve gücünün bir göstergesi" diyen Netanyahu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dokunduğumuz Ağlama Duvarı taşları kadar güçlü ve sağlam" dedi.
Netanyahu, Rubio ve Başkan Donald Trump döneminde "ittifakın hiç olmadığı kadar güçlü hale geldiğini" vurguladı ve "Bunu çok derinden takdir ediyoruz" diye ekledi.
EN ÜST DÜZEY TEMAS NİTELİĞİNDE
Bu açıklamalar, hem Trump'ın hem de Rubio'nun, İsrail'in geçtiğimiz Salı günü ABD'nin yakın müttefiki Katar'da Hamas liderlerini hedef alan hava saldırıları düzenlemesinden sonra dile getirdiği endişelere rağmen yapıldı.
Rubio, saldırıyı Netanyahu ile görüşeceğini ancak bunun ilişkileri sarsmayacağını belirtmişti.
Rubio, Ağlama Duvarı'nı ziyaret eden en üst düzey ABD yetkilisi oldu. Bu ziyaret, Trump'ın ilk döneminde Dışişleri Bakanı olan Mike Pompeo'nun 2019'da Netanyahu ile birlikte yaptığı ziyaretten sonraki en üst düzey temas niteliğini taşıyor.
TÜNEL AÇILIŞINA KATILACAK
Rubio'nun, Pazartesi günü alana giden hacılar için açılacak yeni bir tünelin açılışına katılarak yeni bir adım atması bekleniyor.
ABD'den hareket etmeden önce gazetecilere konuşan Rubio, bu ziyareti "dünyanın en önemli arkeolojik alanlarından biri" olarak gördüğünü ve siyasi yönünü geri planda tuttuğunu söyledi.
Trump, ilk başkanlık döneminde uluslararası toplumun Kudüs'ü İsrail'in bölünmez başkenti olarak tanımama yönündeki ortak tavrına karşı çıkarak ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı.
