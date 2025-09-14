ABD Dışişleri Bakanı Rubio İsrail'de: Elçilik karşıladı
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, resmi ziyaret kapsamında geldiği İsrail'in başkenti Tel Aviv'de ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, resmi ziyaret kapsamında İsrail'e geldi. Rubio'nun uçağı İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na indi. ABD'li Bakanı, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve diğer yetkililer karşıladı.
Rubio'nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmede, İsrail'in 9 Eylül tarihinde Katar'ın başkenti Doha'ya yönelik Hamas'ın müzakere heyetini hedef aldığı saldırının ve İsrail'in Batı Şeria'yı işgal planlarının ele alınması öngörülüyor.
Söz konusu ziyaretin, Rubio'nun göreve geldiği Ocak ayından bu yana İsrail'e gerçekleştirdiği ikinci ziyaret olduğu biliniyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gözleri KaraDeniz’de neler olacak? 3. bölüm fragmanı geldi: Heyecanlı kurtarış çok konuşulacak
- KPSS 2025 A-B-C-D-E soru kitapçığı PDF | KPSS Alan Bilgisi 1, 2 ve 3. oturum soru ce cevapları erişime açıldı mı?
- EGM 2025 Promosyon tutarları belli oldu mu, ne kadar? Polis, Emniyet müdürü, sivil memur promosyon ödemesi son durum nedir?
- Sırt ağrısını bıçak gibi kesen tedavi! Araştırmalar ortaya çıkardı: Tek yöntemle...
- Emekliye ve memura tam isabet zam hesabı | 2026 Ocak'ta maaşlara yüzde 11.3’lük ayar: Kim ne kadar alacak?
- KYK yurtlarında kahvaltı ve akşam yemeği ücretli mi? 2025-2026 KYK aylık ücretleri ve yemek desteği var mı?
- KPSS 3. OTURUM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? KPSS Alan Bilgisi sınavı kaç soru, kaç dakika? İşletme, Muhasebe, İstatistik...
- HAVA DURUMU | MGM'den İstanbul'a haritalı yağış uyarısı! Bu kez kuvvetli geliyor | 14-18 Eylül 2025
- Zeka testi: Ters '43' rakamı nerede? 389 kişiden 29'u başarılı oldu
- Sokaklardan dijital ekranlara: Teknoloji çocukluk dönemini nasıl etkiliyor?
- Adım adım şampiyonluk: Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta? Rakibi kim?
- ADINI FİNALE YAZDIRDI: Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hayatı ve kariyeri…