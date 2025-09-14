ABD Dışişleri Bakanı Rubio İsrail’de: Elçilik karşıladı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve eşi Jeanette Dousdebes, 14 Eylül 2025’te İsrail’in Lod yakınlarındaki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı’na varışında ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve eşi Janet Huckabee tarafından karşılandı. Üst düzey ABD diplomatı Marco Rubio, Katar’da gerçekleştirilen ve İsrail’in sert eleştiriler almasına yol açan saldırıya rağmen Trump yönetiminin Hamas ile savaşta müttefiki İsrail’e verdiği sarsılmaz desteği ifade ettikten sonra 14 Eylül’de İsrail’i ziyaretine başladı. (AFP)

Rubio'nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmede, İsrail'in 9 Eylül tarihinde Katar'ın başkenti Doha'ya yönelik Hamas'ın müzakere heyetini hedef aldığı saldırının ve İsrail'in Batı Şeria'yı işgal planlarının ele alınması öngörülüyor.



Söz konusu ziyaretin, Rubio'nun göreve geldiği Ocak ayından bu yana İsrail'e gerçekleştirdiği ikinci ziyaret olduğu biliniyor.