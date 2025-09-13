New York adayında Netanyahu’ya sert mesaj: Netanyahu savaştan sorumlu ve tutuklanmalı!

New York Belediye Başkanlığı için yarışan Demokrat aday Zohran Mamdani'nin çıkışı Amerika gündemini salladı. Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun şehri ziyaret etmesi halinde "savaş suçu işlediği" gerekçesiyle tutuklanması gerektiğini savundu.

A Haber muhabiri Alpaslan Düven, bu tartışmanın arka planını ve Amerikan siyasetinde yarattığı yankıyı değerlendirdi.

MAMDANİ'NİN ÇIKIŞI VE GAZZE VURGUSU

Gelişmeleri New York'tan aktaran A Haber muhabiri Alpaslan Düven, Demokrat aday Zohran Mamdani'nin çıkışının dikkat çekici olduğunu söyledi. Düven, "New York Belediye Başkanlığı için yarışan Mamdani, eğer seçilirse İsrail Başbakanı Netanyahu şehre gelirse polis teşkilatına tutuklatacağını açıkladı. The New York Times'a verdiği röportajda Netanyahu'yu Gazze'de soykırım işlemekle suçladı. Ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin verdiği tutuklama kararını da uygulayacağını ifade etti" dedi.

"PUTİN DE TUTUKLANMALI"

Mamdani'nin yalnızca Netanyahu'yla sınırlı kalmadığını belirten Düven, "Aday ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de tutuklanması gerektiğini savundu. Bu ifadeler 'yerine getirmeyi planladığım bir taahhüttür' sözleriyle de pekiştirildi" diye konuştu.

HUKUKÇULAR UYARDI

ABD'deki hukuk tartışmalarına da değinen Düven, şunları aktardı:

"Ancak hukuk uzmanları böyle bir tutuklamanın pratikte imkânsız olduğunu ve federal yasaları ihlal edebileceğini vurguluyor. Öte yandan ABD Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni tanımıyor. Başkan Donald Trump da mart ayında Netanyahu hakkında verilen tutuklama emrini, ABD ve İsrail üzerinde yetkisi yok diyerek reddetmişti."

"SİYASİ HESAP MI, POPÜLİZM Mİ?"

Muhabir Alpaslan Düven, Mamdani'nin çıkışının seçim sürecinde farklı okunabileceğini belirtti:

"New York'ta böyle bir açıklama yapmak siyasiler için kolay değil. Bu nedenle Mamdani'nin çıkışı hem uluslararası hukuk hem de Amerikan siyaseti açısından tartışılıyor. Acaba bu bir popülist yaklaşım mı? Yoksa Müslüman seçmenlerin oylarına mı oynuyor? Çünkü son zamanlarda bu konuda hassasiyet çok yüksek. Dolayısıyla bu sözler ya İsrail'in tepkisini çekecek ya da farklı siyasi hesapların parçası olarak değerlendirilecek."