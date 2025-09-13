Mamdani’den tartışma yaratan çıkış: “Netanyahu savaştan sorumlu”

New York Belediye Başkanlığı için yarışan Demokrat aday Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun şehre gelmesi durumunda tutuklanması gerektiğini açıkladı. Mamdani, Netanyahu’yu Gazze’de soykırım işlemekle suçladı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin verdiği tutuklama kararını uygulayacağını söyledi. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, Mamdani’nin çıkışının uluslararası hukuk ve Amerikan siyaseti açısından büyük tartışma yarattığını belirtti. Düven, “New York’ta böyle bir açıklama yapmak siyasiler için kolay değil. Mamdani’nin sözleri hem popülist yaklaşım hem de Müslüman seçmenlere yönelik bir hamle olarak değerlendiriliyor” dedi. Ayrıca Mamdani’nin Rusya Devlet Başkanı Putin’in de tutuklanması gerektiğini savunduğu ifade edildi. Bu çıkış, seçim sürecinde ulusal ve uluslararası gündemi sarsacak gibi görünüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN