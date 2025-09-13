13 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Mamdani’den tartışma yaratan çıkış: “Netanyahu savaştan sorumlu”
Mamdani’den tartışma yaratan çıkış: Netanyahu savaştan sorumlu

Mamdani’den tartışma yaratan çıkış: “Netanyahu savaştan sorumlu”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2025 19:15
New York Belediye Başkanlığı için yarışan Demokrat aday Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun şehre gelmesi durumunda tutuklanması gerektiğini açıkladı. Mamdani, Netanyahu’yu Gazze’de soykırım işlemekle suçladı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin verdiği tutuklama kararını uygulayacağını söyledi. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, Mamdani’nin çıkışının uluslararası hukuk ve Amerikan siyaseti açısından büyük tartışma yarattığını belirtti. Düven, “New York’ta böyle bir açıklama yapmak siyasiler için kolay değil. Mamdani’nin sözleri hem popülist yaklaşım hem de Müslüman seçmenlere yönelik bir hamle olarak değerlendiriliyor” dedi. Ayrıca Mamdani’nin Rusya Devlet Başkanı Putin’in de tutuklanması gerektiğini savunduğu ifade edildi. Bu çıkış, seçim sürecinde ulusal ve uluslararası gündemi sarsacak gibi görünüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mamdani’den tartışma yaratan çıkış: Netanyahu savaştan sorumlu
Mamdani’den tartışma yaratan çıkış!
Mamdani’den tartışma yaratan çıkış!
Modayla direnişi birleştiren tasarım!
Modayla direnişi birleştiren tasarım!
İran: Uranyum bombalanan tesisin altında kaldı
İran: Uranyum bombalanan tesisin altında kaldı
Trump’ın suikast korkusu!
Trump’ın suikast korkusu!
İsrail Gazze’de okulu bombaladı!
İsrail Gazze'de okulu bombaladı!
Nepal’in yeni başbakanı sosyal medyadan seçildi!
Nepal'in yeni başbakanı sosyal medyadan seçildi!
Kamçatka bölgesinde 7,4’lük deprem!
Kamçatka bölgesinde 7,4'lük deprem!
NATO’dan doğu gözcüsü operasyonu!
NATO’dan “doğu gözcüsü” operasyonu!
Körfez ülkeleri timsah gözyaşı mı döküyor?
Körfez ülkeleri timsah gözyaşı mı döküyor?
İsrail Gazze’de okulu bombaladı!
İsrail Gazze’de okulu bombaladı!
GKRY’ye İsrail’den Barak MX sevkiyatı
GKRY’ye İsrail’den Barak MX sevkiyatı
Japonya’da United Airlines yolcu uçağı acil iniş yaptı!
Japonya'da United Airlines yolcu uçağı acil iniş yaptı!
Daha Fazla Video Göster