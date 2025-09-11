Tarih vererek duyurdular! Netanyahu kanlı "sürgün" planı başlayacak: Afrika ülkeleri ile görüşmüşler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun üst düzey kurmaylarıyla "gönüllü göç" adı altında Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün edilmesi planını görüştüğü bildirildi.

"GÖNÜLLÜ GÖÇ" İLE SÜRGÜN PLANI

Yerel basında çıkan haberde, Netanyahu başkanlığında yapılan toplantıda, Gazze'deki Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürgün edilmesine yönelik planın görüşüldüğü belirtildi. Toplantı kapsamında Filistinlilerin gelecek ay başından itibaren Gazze'den ayrılmasına izin verilmesine yönelik planın ele alındığı ifade edildi.

AFRİKA ÜLKELERİ İLE GÖRÜŞMÜŞLER!

Güvenlik yetkililerinin toplantıda, Filistinlilerin gelecek aydan itibaren hava ve kara yoluyla "gönüllü göç" adı altında Gazze'den gönderilmesine ilişkin bir plan sunduğu kaydedildi. Adı açıklanmayan güvenlik yetkilileri, İsrail'in Gazze'den sürgün edilecek Filistinlilerin gönderilmesi için bazı Afrika ülkeleriyle görüştüğü ancak şu ana kadar herhangi bir anlaşmaya varılmadığı aktarıldı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nin sürgün planı kapsamında Netanyahu'nun üst düzey isimlerle toplantı yaptığı yönündeki habere ilişkin değerlendirmede bulunmadığı belirtildi.

Tel Aviv yönetimi, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı altında tuttuğu ve kıtlığa mahkum ettiği Gazze'deki 2,3 milyon Filistinliyi "gönüllü göç" adı altında topraklarından sürgün etmeyi planlıyor. Son olarak Netanyahu, bu ay başında Telegram'daki "Abu Ali Express" kanalına verdiği röportajda "Gazze'den ayrılmak her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden zorla göç ettirilmesine karşı Mısır'ın güçlü muhalefetine işaret eden Netanyahu,"Gazze'nin yeniden inşası için farklı planlar var ancak nüfusun yarısı Gazze'den çıkmak istiyor. Bu toplu bir sürgün değil." iddiasında bulunmuştu.