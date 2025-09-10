AB’den İsrail’e yaptırım kararı!

Avrupa Komisyonu, Tel Aviv yönetimine karşı yeni bir yaptırım paketi hazırladığını duyurdu. Buna göre, İsrail'e yönelik tüm ikili destek programları askıya alınacak.

Komisyon Başkanı ayrıca, aşırı sağcı İsrailli bakanlara ve Filistinlilere yönelik saldırılar düzenleyen şiddet yanlısı Yahudi yerleşimcilere doğrudan yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Avrupa Birliği, İsrail ile imzalanmış olan ticaretle ilgili Ortaklık Anlaşması'nın kısmen askıya alınacağını da ilan etti. Bu karar, Brüksel'in bugüne kadar İsrail'e karşı aldığı en sert ekonomik önlem olarak öne çıkıyor.

AB ayrıca gelecek ay Filistin'in yeniden inşası için özel bir bağışçı grubu kuracak.