Haberler Dünya Haberleri

Depremden etkilenen Afganistan'a Çin'den yardım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 07.09.2025 09:44 Güncelleme: 07.09.2025 09:59


Çin, Afganistan’daki depremzedeler için ilk acil insani yardım sevkiyatını gönderdi.

Çin Uluslararası Kalkınma İş Birliği Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre yardım malzemeleri, iki Çin Hava Kuvvetleri Y-20 uçağıyla Kabil'e ulaştırıldı.

Sevkiyatta ağırlıklı olarak çadır ve battaniyeler yer aldı. Ajans, önümüzdeki günlerde daha fazla yardımın Kabil'e gönderileceğini ve afetzedelere hızlı şekilde dağıtılacağını bildirdi.

Afganistan'da 31 Ağustos'ta meydana gelen depremde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 4 bin kişi de yaralanmıştı. Deprem, ülkenin doğusundaki Kunar vilayetinde büyük yıkıma yol açtı. Enkaz altında hâlen çok sayıda kişinin bulunduğu düşünülürken arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çin, perşembe günü yaptığı açıklamada, Afganistan'da büyük yıkıma neden olan depremin ardından yaklaşık 7 milyon dolarlık yardım sağlayacağını duyurmuştu. Çin Uluslararası Kalkınma İş Birliği Ajansı Sözcüsü Li Ming, Pekin'in 50 milyon yuan (6,9 milyon dolar) tutarında acil insani yardım göndereceğini, yardımların ağırlıklı olarak çadır, battaniye ve gıda maddelerinden oluşacağını belirtmişti.

