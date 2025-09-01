Afganistan’da 6 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı var

01 Eylül 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2025 05:05 Güncelleme: 01.09.2025 05:45
Afganistan'ın doğusunda Kunar vilayetinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 00.00 sıralarında gerçekleşen depremin büyüklüğü 6 olarak açıklanırken Afganistan Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada en az 250 kişi hayatını kaybederken 500 kişi ise yaralandı.

Afganistan'ın doğusunda bulunan Kunar vilayetinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gece saat 00.00'da yaşanan depremde ilk belirlemelere göre en az 250 kişi hayatını kaybederken 500 kişi ise yaralandı.

A Haber - Ekran GörüntüsüA Haber - Ekran Görüntüsü

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, 6 büyüklüğündeki depremin ülkenin Pakistan sınırı yakınında gerçekleştiğini açıkladı. Deprem yerden 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilirken bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

