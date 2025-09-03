03 Eylül 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri Türkiye'den Afganistan'a yardım eli

Türkiye'den Afganistan'a yardım eli

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2025 11:20
ABONE OL
Türkiye’den Afganistan’a yardım eli

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan yardım malzemelerinin depremin meydana geldiği Afganistan’a ulaştırmak üzere, Hava Kuvvetlerine ait uçakla yola çıktığını açıkladı.

MSB, Afganistan'ın Kunar vilayetinde meydana gelen deprem felaketi üzerine AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasına dair resmi sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. MSB, Hava Kuvvetlerine ait A400M uçak ile Kayseri Havalimanı'ndan yola çıkacağını duyurdu.

"İnsani yardım malzemeleri Afganistan'a ulaştırılmak amacıyla, Hava Kuvvetlerimize ait uçak ile yola çıktı"

MSB, yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Afganistan'ın Kunar vilayetinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan insani yardım malzemelerini Afganistan'a ulaştırmak amacıyla, Hava Kuvvetlerimize ait A400M uçağı Kayseri/Erkilet Havalimanı'ndan yola çıktı. Deprem felaketinden zarar gören Afganistan'ın acısını derinden paylaşıyor halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’den Afganistan’a yardım eli Türkiye’den Afganistan’a yardım eli Türkiye’den Afganistan’a yardım eli
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör