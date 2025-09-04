Afganistan'daki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 205'e yükseldi!
Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde 31 Ağustos Pazar gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 205'e yükseldi.
ToloNews'ün Afganistan geçici hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat'ın açıklamasına dayandırdığı haberinde, Kunar vilayetinde pazar günü meydana gelen depreme ilişkin ölü ve yaralı sayısı aktarıldı.
Buna göre depremde yaşamını yitirenlerin sayısını 2 bin 205'e, yaralı sayısı da 3 bin 640'a yükseldi.
Haberde, Kunar vilayetinde depremden en çok etkilenen Nur Gül, Savki, Çapa Dara ve Manogi bölgelerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
AFGANİSTAN'DAKİ DEPREM
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 31 Ağustos'ta Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad şehrinin 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.
Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1411'e, yaralı sayısının da 3 bin 124'e çıktığını açıklamıştı.
Yerel yetkililer, bunun ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK yurt ücretleri zamlandı mı, ne kadar oldu? 2025-2026 KYK 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip yurt özellikleri neler?
- Kişilik testi: İlk gördüğünüz hayvan hangisi? Gizli gücünüzü ortaya çıkarıyor
- 2025 Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek? Dini tatil takvimi
- Göğe uzanıyor: Yeni gökdelen Burj Khalifa’yı tahtından indiriyor!
- Google alternatifi arama motorları listesi | Google dışında hangi arama motorları var, neler kullanılabilir?
- Ons ve gram altın o tarihte bu rakamlara ulaşacak! İslam Memiş’ten net tahmin: Önce 5 bin TL sonra...
- 12 Dev Adam EuroBasket 2025 son 16 turu: Türkiye-İsveç maçı ne zaman ve hangi kanalda?
- Gmail şifresi nasıl değiştirilir? Parola sıfırlama ve adım adım Google hesap güvenliği
- DHY kura sonuç sorgulama ekranı | Sağlık Bakanlığı 124. Dönem DHY doktor ataması İSİM LİSTESİ nereden öğrenilir?
- Google ne zaman kuruldu, sahibi kim? Türkiye’de ilk ne zaman kullanıldı?
- TEKNOFEST İstanbul 2025 ne zaman, nerede yapılacak? Etkinlik programı ve detaylar
- 4 Eylül İstanbul elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti var, elektrikler ne zaman gelecek?