Suriye’de 4,3 büyüklüğünde deprem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 04.09.2025 06:05
Suriye'nin Haseke kentinde saat 05.30'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Mardin'in Nusaybin ilçesine 95,42 kilometre uzaklıktaki depremin, 19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Suriye'nin Haseke kenti olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesine 95,42 kilometre uzaklıktaki depremin, 19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

