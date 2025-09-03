Suriye’nin başkenti Şam’da patlama: 1 yaralı

Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezine bağlı Mezze 86 Mahallesi'nde bir araca yerleştirilen bomba düzeneği infilak etti. Patlama sonucunda 1 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.