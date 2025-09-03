Suriye’nin başkenti Şam’da patlama: 1 yaralı

03 Eylül 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2025 23:36 Güncelleme: 03.09.2025 23:45
Suriye'nin başkenti Şam'da bir araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi yaralandı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezine bağlı Mezze 86 Mahallesi'nde bir araca yerleştirilen bomba düzeneği infilak etti. Patlama sonucunda 1 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

