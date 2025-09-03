İran İsrail saldırısı öncesi hazırlık mı yaptı? Gizli rapor ortaya çıktı: Silah yapımına yetecek uranyum stoğu yapılmış

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) gizli raporunda, İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı saldırılardan önce İran'ın "silah yapımına yakın seviyede" zenginleştirilmiş uranyum stoklarını daha da artırdığı belirtildi.

O RAPOR ORTAYA ÇIKTI!

UAEA'nın üye ülkelerle paylaştığı ve Associated Press'in (AP) de ulaştığı gizli raporda, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ilişkin bilgi verildi.

Raporda, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı saldırılardan önce İran'ın, "silah yapımına yakın seviyede" zenginleştirilmiş uranyum stoklarını daha da artırdığı belirtildi. 13 Haziran itibarıyla İran'ın yüzde 60'a kadar zenginleştirilmiş 440,9 kilogramlık uranyumu stokunun bulunduğu aktarılan raporda, bunun, Ajans'ın mayıs ayındaki son raporunda belirtildiğinden 32,3 kilogram fazla olduğu kaydedildi.

Raporda, bu sayının, "İran tarafından sağlanan bilgiler, 17 Mayıs ila 12 Haziran'daki UAEA'nın doğrulama ve ilgili tesislerin geçmişteki çalışmalarına dayanan tahminlere" dayandığı belirtildi. Öte yandan raporda, İran ve UAEA'nın, İsrail ve ABD'nin bombardımanından etkilenen tesislerin denetimlerinin yeniden başlatılması konusunda bir anlaşmaya varamadığı aktarıldı.

Saldırılar sırasında Ajans müfettişlerinin, İran'dan çekilmesinin "genel güvenlik durumu göz önüne alındığında gerekli olduğu" ifade edilen raporda, Tahran'ın "UAEA ile işbirliğini kesme kararının derin bir üzüntü kaynağı" olduğuna dikkat çekildi.

Raporda görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, "Ajansın denetimlerinin tam olarak yeniden başlamasını sağlayacak teknik düzenlemelerin gecikmeden tamamlanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

UAEA'ya göre, yüzde 60 zenginleştirilmiş 42 kilogram uranyumun en az yüzde 90 saflıkta zenginleştirilmesi, teorik olarak 1 nükleer bomba üretebilme imkanı sağlıyor. İsrail, nükleer silah üretmekle suçladığı İran'ın pek çok kentindeki nükleer tesislere haziranda saldırı düzenlemişti.