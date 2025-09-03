ABD Başkanı Donald Trump’tan Hamas’a ilişkin açıklama: 20 esiri geri vermesini söyleyin

03 Eylül 2025, Çarşamba
03.09.2025
ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın elinde bulunan esirlere ilişkin açıklamada bulundu. Trump "Hamas'a derhal 20 esiri geri vermesini söyleyin. 2, 5 veya 7 değil. Böylece işler hızla değişecek. Her şey son bulacak." dedi.

Katil İsrail, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal için operasyonlarını genişletti. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi'ne gelerek, Gazze şehrinde incelemelerde bulundu.

Zamir, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için 17 Mayıs'ta başlatılan "Gideon'un Savaş Arabaları" adlı operasyonun ikinci aşamasının başladığını belirterek, "Savaşın hedeflerini gerçekleştirmek üzere 'Gideon'un Savaş Arabaları' operasyonunun ikinci aşamasına girmiş bulunuyoruz. Rehinelerimizi geri getirmek hem ahlaki hem de ulusal bir görevdir. Hamas yenilgiye uğratılana kadar onun ağırlık merkezlerini vurmaya devam edeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın elinde bulunan esirlere ilişkin açıklamada bulundu.

Trump "Hamas'a derhal 20 esiri geri vermesini söyleyin. 2, 5 veya 7 değil. Böylece işler hızla değişecek. Her şey son bulacak." dedi.

GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR
İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

