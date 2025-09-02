02 Eylül 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri Başkan Erdoğan ve Pezeşkiyan ŞİÖ Zirvesi'nde bir araya geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2025 12:00 Güncelleme: 02.09.2025 12:26
Başkan Erdoğan ve Pezeşkiyan ŞİÖ Zirvesi’nde bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şaghay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la Çin'de bir araya geldi. Pezeşkiyan, Başkan'ı Tahran'ı ziyarete davet etti.

Başkan Erdoğan, Çin'de düzenlenen Şanghay Zirvesi'nde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Görüşmede Pezeşkiyan, İran ve Türkiye Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısının Tahran'da yapılacağını hatırlatarak, Erdoğan'ın en kısa sürede İran'ı ziyaret etmesini umduğunu dile getirdi.

Erdoğan ise, bu konudan Türkiye Dışişleri Bakanı'nın sorumlu olduğunu ve İranlı mevkidaşıyla koordineli şekilde gerekli adımları atacaklarını belirtti.

