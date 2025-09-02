Başkan Erdoğan ve Pezeşkiyan ŞİÖ Zirvesi’nde bir araya geldi

Başkan Erdoğan, Çin'de düzenlenen Şanghay Zirvesi'nde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Görüşmede Pezeşkiyan, İran ve Türkiye Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısının Tahran'da yapılacağını hatırlatarak, Erdoğan'ın en kısa sürede İran'ı ziyaret etmesini umduğunu dile getirdi.

Erdoğan ise, bu konudan Türkiye Dışişleri Bakanı'nın sorumlu olduğunu ve İranlı mevkidaşıyla koordineli şekilde gerekli adımları atacaklarını belirtti.