01 Eylül 2025, Pazartesi
Haberler Dünya Haberleri Endonezya'da helikopterle bağlantı koptu! 8 kişiyi taşıyordu

Endonezya'da helikopterle bağlantı koptu! 8 kişiyi taşıyordu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 01.09.2025 15:55
ABONE OL
Endonezya’da helikopterle bağlantı koptu! 8 kişiyi taşıyordu

Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinden havalanan ve mürettebat dahil 8 kişiyi taşıyan helikopterle kalkıştan 8 dakika sonra iletişim kesildi. Yetkililer, bölgeye havadan ve karadan arama kurtarma ekiplerinin gönderildiğini belirtti.

Mürettebat dahil 8 kişiyi taşıyan helikopter, Güney Kalimantan'ın Kotabaru bölgesindeki bir havalimanından kalkış yaptı.

Orta Kalimantan eyaletinin Palangkaraya kentine gitmesi planlanan helikopter, kalkıştan 8 dakika sonra hava kontrol merkeziyle iletişimi kaybetti.

Helikopterle temasın ilk belirlemelere göre Güney Kalimantan eyaletindeki ormanlık bir alan üzerinden geçtiği sırada kaybedildiği tespit edildi.

Yetkililer, bölgeye havadan ve karadan arama kurtarma ekiplerinin gönderildiğini belirtti.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör