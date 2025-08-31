Kassam Tugayları 500'den fazla İsrail askerini pusuya düşürdü | Netanyahu Hannibal protokolünü devreye soktu
İşgal altındaki Gazze'de haftalardır ilhak planını devreye soktuğunu ve ilk aşamanın başlatıldığını duyuran terör devleti İsrail'in askerleri, önceki gün Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından pusuya düşürüldü. Gazze'nin Zeytun mahallesinde siyonist Nahal Tugayı'nın pusuya düşürülmesinin ardından İsrail, 'Hannibal Protokolü'nü hayata geçirildiğini belirterek ülkesinde alarm verdi. Peki Hannibal protokolünün amacı ne? A Haber'de Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programına katılan uzmanlar Gazze'de Kassam Tugayları'nın pusu planını değerlendirerek Hannibal Protokolü'nü ele aldı. Emekli Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer, İsrail ordusunun sahada savaş taktiği bilmediğini belirterek "Kassam Tugayları meskun mahalde en yüksek savaş taktiğine sahiptir." dedi. Güçlüer, pusuya düşen askerlerin İsrail için hezimet olduğunu vurgulayarak "Kassam Tugayları 500'den fazla İsrail askerini pusuya düşürdü. Siyonistlerin işgal planı olmayacak. Gazze, İsrail ordusu için çıkmaz bir yoldur." ifadelerini kullandı.
Katil İsrail rejimi, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımın ardından Gazze Şeridi'ni Filistinsizleştirme planını devreye soktuğunu ve işgale başladığını duyurmuştu. Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ardından İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze dışındaki Zeytun Mahallesi'nde siyonist orduyu önceki gece pusuya düşürdü.
İsrail medyasında yer alan habere göre İsrail'in Nahal Tugayı'nda 9 askerin yaralandığı, 4 askerin pusuya düştüğü ve 1'ini öldüğü belirtildi. Netanyahu hükümeti ise sahadan gelen görüntülerin ardından yayın yasağı getirdi ve pusuya düşen askerlerin helikopter ile kurtarmaya çalışırken geri çekilmesiyle Hannibal Protokolü'nü devreye soktuğunu açıkladı.
İsrail'de Kassam Tugayları'nın büyük harekatı ülkede panik oluştururken medyada yer alan bir diğer habere göre pusunun yaşandığı 29 Ağustos gecesinin 7 Ekim'den bu yana en zor gün olduğu yer aldı. Peki bebek katili İsrail hükümetinin Hannibal Protokolü nedir?
A Haber'de Merve Tepenin moderatörüğünde ekrana gelen Satır Arası programında Emekli Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker Gazze'de yaşanan sıcak gelişmeleri ve bahsi geçen protokülü ele aldı.
"İSRAİL'İN ASKER TAKVİYESİ KASSAM TUGAYLARI'NIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRIR"
İsrail'in Gazze Şeridi'ne göndereceğini iddia ettiği 60 bin ilave asker iddialarını değerlendiren Emekli Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer, Siyonist ordunun mevcutta bulunan 140 bine yakın askerin Gazze dışındaki mahallelerde olduğunu ve Kassam Tugayları'nın gücü sayesinde içeri giremediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
İsrail ordusu meskun mahal çatışmasında teknik taktik bilmiyor. 140 bin asker ile işgal edemedikleri Gazze'ye 60 bin yeni asker göndererek işgal edemezler. İsrail'in 140 bin askeri Gazze içerisinde değil, çevresindeki mahallelerde bulunuyor. İsrail askerinin sanki Gazze içerisinde elini kolunu sallayarak gezdiği gibi bir izlenim oluşturulmaya çalışılıyor fakat bu durum İsrail'in yalanıdır. İsrail'in yaptığı bir algı operasyonudur. Gazze'nin bazı yerlerine İsrail askeri gündüz giriyor fakat sonra geri çekiliyor. İsrail Gazze'ye 60 bin asker ilave olarak gönderirse Kassam Tugayları'nın işi kolaylaşır. İsrail 40 ila 100 arasında zaiyat verecek.
"500'DEN FAZLA İSRAİL ASKERİ PUSUYA DÜŞTÜ"
Eray Güçlüer, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın önceki gün 500'den fazla İsrail askeri pusuya düşürdüğünü belirterek Hamas'ın askeri kanadının savaş sahasında dünyanın en iyi savaş taktiklerini bilen ordu olduğunun altını çizdi:
Dünyada meskun mahal konusunda en yüksek savaş pratiğine sahip savaşçılar Kassam Tugayları'dır. 360 kilometrelik bir alanda Kassam Tugayları, Hamas ve direniş örgütleri tarih yazıyor. Önceki gün, Kassam Tugayları'nın siyonist orduyu pusuya düşürdüğü haberini aldık. Bir tugayın taburu 500 kişi pusuya düştü. Kassam Tugayları ilk olarak ilerlemekte olan kara unsurlarını pusuya alıyor, geri çekilmeye çalışanları da tekrar pusuya düşürmesinin ardından takviye gelen İsrail askeri de pusuya düşüyor. Kassam Tugayları'nın bu hareketi bölge pususudur. İsrail ordusu için tam bir hezimet oldu.
"GAZZE'DE İŞGAL PLANI OLMAYACAK"
İsrail'in Gazze Şeridi'nde planladığı işgal planının devreye girmeyeceğini belirten Eray Güçlüer, planın bir algı operasyonu olduğunu vurguladı:
İşgal planı İsrail'in algı operasyonu yapmak için uydurduğu bir yalandır. Gazze'de işgal planı olmayacak. Sahada gerçekliği söz konusu değildir. Gazze, İsrail ordusu için çıkmaz bir yoldur, tek yön biletli bir güzergahtır. İsrail, Gazze'de bataklığa gömülmüş ve boğulmaktadır.
"NETANYAHU KENDİ ASKERİNİ İMHA EDİYOR"
İsrail'in 'En zorlu gece' olarak nitelendirdiği Kassam Tugayları'nın pusu harekatının ardından Hannibal Protokolünü devreye aldığını açıklarken Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, söz edilen protokolü ve detaylarını anlattı. Özgöker, "Gazze'nin Zeytun mahallesindeki pusu sırasında siyonist askerin esir alınmasını önleyerek bölgeyi ateş altına alan bir politika ile kendi askerini bombalar." dedi.
Özgöker'in açıklamalarından satır başları...
Hannibal protokolünün 1967 ve 1973 savaşlarının ardından hayata geçirildiğini belirten Özgöker, "İsrail, 1973 savaşında 6 asker esir düştü ve karşılığında Suriye, Ürdün ve Mısır'dan 7-8 bin asker teslim oldu. Hannibal protokolüyle 6 askere karşı 7-8 bin asker takası gerçekleşti. İsrail için ölü askerin değeri yoktur fakat esir askerin değeri vardır mantığı bulunur. Hamas'ın Kassam Tugayları 340 kilometrelik alanda işgal yapamadı, hastane gibi alanları bombalayarak masum Filistinlileri katletti. İsrail, Kassam Tugayları'na karşı hiçbir şey yapamıyor. İsrail, Gazze'de başarısız oldu ve olacağını da önceden biliyordu. Netanyahu kendi işgal ordusunu bile imha ediyor." dedi.
